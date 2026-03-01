Desde este lunes arranca registro: tramita ya tu nueva credencial de salud
El Gobierno de México iniciará el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, mediante un proceso gradual en todo el país, en módulos oficiales que operarán de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas.
El trámite permitirá a la población identificar su derechohabiencia y acceder a los servicios públicos de salud.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos cuenten con este documento.
Fechas y estados donde inicia el registro
El proceso será escalonado por entidades federativas.
A partir del 2 de marzo:
- Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Desde el 23 de marzo:
- Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
El registro se realizará conforme a un calendario por letra inicial del primer apellido.
¿Quiénes pueden tramitar la credencial?
El programa está dirigido a toda la población mexicana, sin importar su afiliación previa.
Permitirá acceso a servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, servicios estatales de salud, instituciones de las Fuerzas Armadas e Institutos Nacionales de Salud.
En el caso de menores de edad, el trámite deberá realizarse con padre, madre o tutor legal.
Requisitos para el registro
Para menores de edad (original y copia):
- Acta de nacimiento con CURP
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP
Para personas mayores de edad:
- Identificación oficial con fotografía
- CURP
- Comprobante de domicilio
¿Qué información tendrá la credencial?
Incluirá:
- Nombre completo
- CURP
- Sexo
- Fecha y lugar de nacimiento
- Nacionalidad
- Tipo de sangre
- Condición de donador de órganos
- Códigos QR con la derechohabiencia y la unidad médica más cercana
La versión digital estará disponible en la App MX a partir de abril e incluirá acceso al expediente médico electrónico, protegido en una base de datos segura.
¿Para qué servirá la credencial?
Permitirá identificar de forma inmediata la derechohabiencia y la unidad médica correspondiente.
El código QR dará acceso al expediente médico electrónico con historial clínico, estudios, citas, recetas médicas y cambios de domicilio o institución, facilitando la atención y el intercambio de información entre sistemas de salud.
¿Cómo será el trámite y cuándo entregan la credencial?
Durante el registro se realizará:
- Revisión de documentos
- Firma de consentimiento
- Registro de número de contacto
- Toma de fotografía y huellas dactilares
Aproximadamente seis semanas después del trámite, las personas recibirán notificación vía SMS o llamada del 079 para recoger su credencial física.
La etapa de credencialización contará con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y el despliegue de 14 mil servidores de la nación en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones en todo el país.
