Desde este lunes arranca registro: tramita ya tu nueva credencial de salud

Credencial Universal de Salud. Foto: Foto: @GobiernoMX

El Gobierno de México iniciará el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, mediante un proceso gradual en todo el país, en módulos oficiales que operarán de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas.

El trámite permitirá a la población identificar su derechohabiencia y acceder a los servicios públicos de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos cuenten con este documento.

Fechas y estados donde inicia el registro

El proceso será escalonado por entidades federativas.

A partir del 2 de marzo:

Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Desde el 23 de marzo:

Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

El registro se realizará conforme a un calendario por letra inicial del primer apellido.

¿Quiénes pueden tramitar la credencial?

El programa está dirigido a toda la población mexicana, sin importar su afiliación previa.

Permitirá acceso a servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, servicios estatales de salud, instituciones de las Fuerzas Armadas e Institutos Nacionales de Salud.

En el caso de menores de edad, el trámite deberá realizarse con padre, madre o tutor legal.

Requisitos para el registro

Para menores de edad (original y copia):

Acta de nacimiento con CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP

Para personas mayores de edad:

Identificación oficial con fotografía

CURP

Comprobante de domicilio

¿Qué información tendrá la credencial?

Incluirá:

Nombre completo

CURP

Sexo

Fecha y lugar de nacimiento

Nacionalidad

Tipo de sangre

Condición de donador de órganos

Códigos QR con la derechohabiencia y la unidad médica más cercana

La versión digital estará disponible en la App MX a partir de abril e incluirá acceso al expediente médico electrónico, protegido en una base de datos segura.

¿Para qué servirá la credencial?

Permitirá identificar de forma inmediata la derechohabiencia y la unidad médica correspondiente.

El código QR dará acceso al expediente médico electrónico con historial clínico, estudios, citas, recetas médicas y cambios de domicilio o institución, facilitando la atención y el intercambio de información entre sistemas de salud.

¿Cómo será el trámite y cuándo entregan la credencial?

Durante el registro se realizará:

Revisión de documentos

Firma de consentimiento

Registro de número de contacto

Toma de fotografía y huellas dactilares

Aproximadamente seis semanas después del trámite, las personas recibirán notificación vía SMS o llamada del 079 para recoger su credencial física.

La etapa de credencialización contará con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y el despliegue de 14 mil servidores de la nación en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones en todo el país.

