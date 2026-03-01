Juan Ramón de la Fuente se reúne con embajadores de México en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual con las y los representantes de México en Medio Oriente para evaluar la situación en la región y reforzar las acciones de protección a connacionales, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el comunicado, el titular de la SRE estableció contacto directo con embajadoras, embajadores y encargados de negocios con el objetivo de conocer las condiciones que prevalecen en cada país y fortalecer las medidas de seguridad adoptadas ante el cierre de espacios aéreos y la cancelación de vuelos.

Durante el encuentro, De la Fuente reiteró que la prioridad del Gobierno de México es la atención y seguridad de las y los connacionales, tanto quienes residen en la región como quienes se encuentran en tránsito y han quedado varados. Precisó que todas las solicitudes de protección y asistencia consular han sido atendidas y, hasta el momento, no se reportan personas mexicanas afectadas en su integridad física.

El canciller también reconoció el trabajo del personal diplomático desplegado en Medio Oriente y les pidió mantener y estrechar la relación con las autoridades locales. Subrayó que la seguridad del cuerpo diplomático y de sus familias es igualmente relevante.

Espacio aéreo cerrado y rutas terrestres de evacuación

En varios países de la región el espacio aéreo permanece cerrado, por lo que los protocolos de evacuación contemplan rutas seguras por vía terrestre para quienes deseen salir, cuando las condiciones lo permitan. La SRE cuenta con un censo actualizado de connacionales residentes en cada nación.

La Dirección General de Protección Consular reiteró el llamado a evitar viajes a Medio Oriente por cualquier vía y recomendó a las personas mexicanas resguardarse en interiores, evitar desplazamientos y mantenerse atentas a las indicaciones de las autoridades locales.

En la reunión participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva.

También estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en la región: Guillermo Puente Ordorica (Irán), Mauricio Escanero Figueroa (Israel), Luis Alfonso de Alba Góngora (Emiratos Árabes Unidos), Eduardo Peña Haller (Kuwait), Guillermo Ordorica Robles (Qatar), Jacob Prado González (Jordania), Francisco Romero Bock (Líbano), Pedro Blanco Pérez (Oficina de Representación en Palestina), Guillermo Gutiérrez Nieto (Arabia Saudita) y Héctor Ortega Nieto (Egipto).

Foto: Especial

Teléfonos de asistencia consular

La SRE difundió los números de contacto para emergencias:

Irán: +989121224463

Israel: 054-316-6717

Jordania: 0778 00 0494

Qatar: 3363 4450

Arabia Saudita: +966557539374

Kuwait: +965 9401 6333

Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273

Líbano: 03 044 598

Palestina: +972 54 447 0095

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.