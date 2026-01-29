Asalto a equipo de Presidencia reaviva alerta en carreteras: ve las más inseguras

GENERANDO AUDIO...

Asaltos en carreteras son evidenciados. Foto: Cuartoscuro

El asalto a personal que presta servicios al Gobierno federal en la carretera federal 57 volvió a encender las alertas sobre la inseguridad en carreteras del país, una problemática que afecta tanto a funcionarios como a transportistas y viajeros.

El Gobierno de San Luis Potosí confirmó que el ataque ocurrió a la altura del kilómetro 67, en el tramo San Luis Potosí–Matehuala, donde las víctimas fueron despojadas de dinero y equipo mientras circulaban por la zona. El caso cobró relevancia nacional luego de que se difundiera que el ataque habría sido contra el equipo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum, versión que fue aclarada por autoridades estatales.

Asalto a personal de Presidencia, reflejo de inseguridad

Las autoridades precisaron que no se trató de la avanzada presidencial, aunque sí de personas que realizan actividades para el Gobierno federal, principalmente en la producción de materiales audiovisuales.

Durante el fin de semana, en redes sociales comenzaron a circular reportes de los automovilistas que fueron interceptados, obligados a descender de sus vehículos y despojados de sus pertenencias, hechos que, de acuerdo con información de sitios especializados en transporte y seguridad privada, reflejan un patrón recurrente en esa zona de la carretera 57.

Las carreteras más inseguras de México, según reportes oficiales

El asalto al equipo vinculado a Presidencia volvió a poner bajo la lupa a los tramos carreteros con mayor número de denuncias por robos y ataques. De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como análisis de empresas de seguridad y medios especializados, las carreteras más peligrosas del país son:

Carretera federal 57

Carretera federal 45D

Puebla – Córdoba

Autopista Matehuala – Monterrey

Morelia – Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autopista México – Cuernavaca

Urracas – Matamoros – Reynosa

Querétaro – Irapuato

Carretera Toluca – México

Especialistas coinciden en que los asaltos en carreteras federales 57 y 45D se concentran debido a que conectan zonas de alta actividad económica, lo que las convierte en objetivos frecuentes para la delincuencia.

La carretera 57, un corredor clave golpeado por la inseguridad

La carretera federal 57 es una de las arterias más importantes del país: conecta a la Ciudad de México con el Bajío y el norte, enlazando centros industriales y agroindustriales como Querétaro y Guanajuato. Por este corredor circulan diariamente millones de toneladas de mercancías, además de miles de automovilistas.

Transportistas de Querétaro y Guanajuato han denunciado un incremento en la frecuencia y violencia de los ataques, que van desde el despojo de unidades hasta agresiones con armas. En algunos tramos rurales del Bajío, se reportan hasta 30 atracos mensuales, especialmente en puntos aislados o con bloqueos improvisados.

Horarios de mayor riesgo en carreteras

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) advierte que ciertos horarios concentran mayor incidencia delictiva y accidentes, por lo que recomienda evitarlos si es posible:

00:00 a 07:00 horas

07:00 a 12:00 horas

19:00 a 00:00 horas

Estos periodos combinan cansancio de los conductores, baja visibilidad y menor vigilancia, factores que incrementan el riesgo de asaltos en carretera y percances viales.

