Nace la Attrapi: Gobierno de México crea Agencia de Trenes y Transporte Público

Nueva agencia de trenes y transporte público. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages

El Gobierno de México formalizó la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), organismo sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que estará encargado de planear, construir y operar trenes de pasajeros, así como de fortalecer la integración del transporte público en el país.

¿Qué es la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado?

El Gobierno de México publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual se crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), con el objetivo de fortalecer la planeación y el desarrollo del sector ferroviario nacional.

La Attrapi fue constituida como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y quedó sectorizada a la SICT.

Facultades y atribuciones de la Attrapi

De acuerdo con el decreto, la Agencia estará facultada para planear, diseñar, construir y prestar el servicio de trenes de pasajeros, además de regular y conducir el desarrollo y la operación del Sistema Ferroviario Mexicano.

Entre sus atribuciones se encuentra la contratación y ejecución de obras públicas relacionadas con infraestructura férrea, como vías, patios, talleres, cocheras, estaciones, paraderos y terminales de carácter federal. Estas obras deberán cumplir con criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad, conectividad y multimodalidad.

Planeación de transporte público e infraestructura urbana

La Attrapi también tendrá la capacidad de planear, diseñar, construir y supervisar obras de infraestructura urbana y de transporte público de pasajeros, así como realizar intervenciones en espacio público, siempre que exista solicitud y coordinación con gobiernos estatales y municipales.

Asimismo, podrá elaborar estudios técnicos para analizar el funcionamiento, la interconexión y la integración de los sistemas de transporte público, con una visión de movilidad integrada.

Impulso a la multimodalidad

El nuevo organismo promoverá la multimodalidad y la integración de los sistemas de transporte público de pasajeros, en colaboración con municipios y estados, con el objetivo de mejorar la conectividad entre distintos medios de transporte.

Proyectos ferroviarios en curso

La Attrpi dará continuidad al proyecto anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla la construcción de 3 mil kilómetros de nuevas vías para trenes de pasajeros.

Actualmente, se desarrolla la primera fase de construcción de las rutas:

AIFA–Pachuca (57 kilómetros)

(57 kilómetros) Ciudad de México–Querétaro (226 kilómetros)

(226 kilómetros) Querétaro–Irapuato (108 kilómetros)

(108 kilómetros) Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo (396 kilómetros)

