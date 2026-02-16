Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado en SEP

GENERANDO AUDIO...

Marx Arriaga se ha negado a dejar el cargo. Foto: SEP/Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este lunes el nombramiento de Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), en sustitución de Marx Arriaga Navarro, quien fue separado del cargo el pasado viernes.

El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó la trayectoria académica, literaria y cultural de la pedagoga, licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

Marx Arriaga sigue atrincherado en la SEP

Sin embargo, esta mañana Arriaga Navarro aseguró que continúa laborando con normalidad en las oficinas ubicadas en Avenida Universidad 1200, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó previamente que el funcionario fue removido de sus funciones.

El funcionario se ha negado a abandonar el edificio desde el día viernes 13 de febrero, cuando fue notificado que el cargo que ocupa sería designado a otra persona por la Secretaría de Educación del Gobierno federal.

¿Quién es Nadia López García?

La nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), Nadia López García, es hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños, hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi) y formada en contextos bilingües y escuelas multigrado, una experiencia que —según la SEP— marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias.

Es autora de once libros y su obra ha sido traducida a más de diez idiomas, entre ellos inglés, francés, árabe, alemán y chino. En su trayectoria suma reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón y el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle, entre otros.

Antes de asumir el nuevo cargo, se desempeñó como Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, donde impulsó proyectos enfocados en juventudes, diversidades y escritoras indígenas y afromexicanas.

¿Qué pasó con Marx Arriaga?

El relevo ocurre luego de varios días de tensión pública. El viernes, Marx Arriaga Navarro difundió un video en el que denunció que estaba siendo desalojado de las oficinas; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) negó esa versión y aclaró que su salida fue acordada.

De acuerdo con la dependencia, la decisión se tomó después de que Arriaga se negara a realizar modificaciones en los libros de texto solicitadas por la Subsecretaría de Educación Básica.

El titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que al exfuncionario se le ofrecieron otras alternativas para continuar en el servicio público, incluso dentro de otra dependencia o como representante diplomático en América Latina, propuestas que —según dijo— fueron rechazadas.

Durante el nombramiento, la SEP reconoció el trabajo realizado por Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos.

