Operativo Invierno 2025 de CAPUFE: Reportan más de 24 millones de cruces vehiculares

Entre el 19 de diciembre al 4 de enero, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) registró un aforo total de 24 millones 262 mil 617 cruces vehiculares, como resultado del programa Operativo Invierno 2025.

Las principales plazas de cobro fueron:

Tramo México – Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán: un millón 121 mil 328 cruces.

Tramo México – Puebla, Plaza de Cobro San Marcos: 707 mil 363 cruces.

Tramo México – Cuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan: 672 mil 361 cruces.

El promedio diario en las autopistas de CAPUFE fue de un millón 427 mil 213 cruces en el periodo mencionado. Sin embargo, en los próximos días, la afluencia continuará aumentando con el término del lapso conocido como “Guadalupe-Reyes”.

Asimismo, la dependencia recordó a los automovilistas que transiten por las autopistas de CAPUFE que el número de atención es el 074, en el cual se podrá solicitar apoyo ante cualquier eventualidad. Asimismo, invitaron a consultar el estado de los tramos a través de su cuenta de X.

