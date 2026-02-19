Tiburón muerde al nieto de Lupita D’Alessio; ¿cuál es su estado de salud?

GENERANDO AUDIO...

El accidente fue relatado por Jorge D’Alessio y Marichelo Puente. Foto: Cuartoscuro

Patricio, nieto de Lupita D’Alessio e hijo de la actriz Marichelo Puente y del músico, Jorge D’Alessio, fue mordido por un tiburón cuando se encontraba con su familia en una de las playas de Tulum.

Según explicó la madre, el menor estaba jugando en la orilla del agua junto a su hermano y un amigo. Se encontraban a pocos metros de ella, en un lugar poco profundo donde el agua apenas llegaba a la cintura.

Sin embargo, de un momento a otro, Patricio comenzó a gritar, diciendo que algo lo había lastimado y, al sacarlo del agua, sus padres vieron que una de sus piernas sangraba.

Al revisar la herida, su madre notó que era una especie de mordida, por lo que, inmediatamente se lo llevaron a un centro médico para recibir atención.

En dicho lugar, luego de limpiar y suturar las lesiones, un doctor ortopedista les explicó que la mordida correspondía a un tiburón de arrecife.

¿Cuál es el estado de salud del nieto de Lupita D’Alessio?

Posteriormente, este miércoles, en redes sociales, Jorge D’Alessio explicó que fue un tiburón de arrecife el que mordió al nieto de Lupita D’Alessio, provocándole dos heridas, una en cada pierna, resultando la derecha más afectada.

Tras el ataque, Patricio tuvo que recibir 30 puntadas en dicha pierna. Cabe mencionar que el menor se reporta estable y en recuperación.

Asimismo, Jorge reconoció la reacción de Marichelo , quien le aplicó un torniquete para detener la hemorragia y, finalmente, destacó que todo quedó en una mala anécdota.

¿Qué es un tiburón de arrecife?

Los tiburones de arrecife pertenecen a un grupo de especies de la familia Carcharhinidae y habitan principalmente en arrecifes de coral y aguas costeras poco profundas.

Estos ejemplares son comunes en regiones tropicales y subtropicales. Especialistas señalan que los incidentes con seres humanos son poco frecuentes y, en la mayoría de los casos, ocurren de forma accidental.

