Por error, SCJN aprueba proyecto votado en contra

GENERANDO AUDIO...

SCJN reconoce el error y corrige la votación. FOTO: Getty

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por error un proyecto que había sido votado en contra por la mayoría de los ministros, durante una sesión pública realizada esta semana. El fallo ocurrió al analizar una contradicción de criterios entre tribunales y fue atribuido a un error del secretario general de acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, quien asumió el cargo apenas el lunes.

Durante la sesión, el secretario informó incorrectamente que existía mayoría a favor del proyecto presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, pese a que cinco ministros habían votado en contra. Con base en ese anuncio, el presidente dio por aprobada la resolución.

La equivocación quedó registrada en la transmisión oficial del Pleno, donde se observa la confusión al contabilizar los votos emitidos por los ministros.

Error en votación de la SCJN sobre contradicción de criterios

El asunto analizado correspondía a la contradicción de criterios 223/2025, relacionada con los derechos de jubilación de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El proyecto proponía que los trabajadores que iniciaran su trámite de jubilación solo pudieran recibir el pago retroactivo de su pensión si daban aviso previo a través del sindicato, incluso si no estaban afiliados.

Durante la votación, al menos cinco ministros se pronunciaron en contra de la propuesta. Entre ellos, algunos consideraron que no existía contradicción entre los criterios de los tribunales, mientras que otros rechazaron el fondo del proyecto.

Pese a ello, el secretario general de acuerdos anunció que había mayoría a favor, lo que llevó al ministro presidente a declarar resuelto el asunto conforme a lo discutido en la sesión.

SCJN reconoce el error y corrige la votación

Horas después, la SCJN informó a través de un comunicado oficial que, tras concluir la sesión pública, se revisó nuevamente la votación emitida por los ministros.

El Alto Tribunal reconoció que hubo un error en el cómputo de los votos, el cual fue subsanado una vez que se verificó el sentido real de las posturas expresadas durante la discusión.

La Corte no detalló sanciones ni medidas adicionales, pero dejó constancia de que la resolución anunciada inicialmente no reflejaba la voluntad mayoritaria del Pleno.

La SCJN señaló que continuará con los procedimientos internos correspondientes para garantizar la certeza en sus resoluciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.