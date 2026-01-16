De la Fuente y Rubio hablan de seguridad y fentanilo en llamada clave

GENERANDO AUDIO...

De la Fuente y Marco Rubio sostuvieron una llamada. FOTO: Archivo/Cuartoscuro

El canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron una llamada telefónica de trabajo para hablar sobre la agenda bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos. La conversación ocurrió este jueves y dio seguimiento a la reciente llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump.

Durante la llamada, ambos funcionarios coincidieron en que la colaboración entre México y Estados Unidos es clave para enfrentar los retos comunes, especialmente en temas de seguridad, siempre con respeto a la soberanía de cada país. Reconocieron que, aunque hay avances, todavía existen desafíos importantes que requieren más acciones conjuntas.

En la conversación se dejó claro que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas que afectan a ambos lados de la frontera.

México y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio coincidieron en que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral debe seguir avanzando con resultados concretos. La próxima reunión de este grupo está programada para el 23 de enero, y su objetivo será fortalecer la cooperación en seguridad entre ambos países.

Entre los temas prioritarios están las acciones para contrarrestar a los cárteles, así como frenar el tráfico de fentanilo y el tráfico de armas en la frontera compartida. Ambos secretarios señalaron que, pese al progreso logrado, estos problemas siguen siendo un reto importante.

También acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales que buscan mejorar el intercambio de información en temas de seguridad transfronteriza, con la intención de lograr acciones más efectivas en el corto plazo.

Además, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acordaron convocar una Reunión Ministerial de Seguridad que se llevará a cabo en Washington, D.C., en febrero. Este encuentro coincidirá con el primer aniversario del inicio de esta nueva etapa de cooperación bilateral en materia de seguridad.

La reunión de alto nivel servirá para evaluar los avances alcanzados hasta ahora y para definir de forma clara las futuras colaboraciones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad.

Con estos encuentros, ambos gobiernos buscan mantener abierta la comunicación y reforzar las acciones conjuntas frente a los desafíos que comparten en la región.

EE. UU. asegura que el proceso gradual es inaceptable

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos mencionó que el proceso gradual en seguridad fronteriza es inaceptable. Por ello, señalaron que los próximos compromisos con México deberán tener resultados concretos en busca de desmantelar las redes narcoterroristas. Además, requieren una reducción real del tráfico de fentanilo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.