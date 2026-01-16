Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: A 3 años de su desaparición, Segob refuerza búsqueda

GENERANDO AUDIO...

Autoridades refuerzan búsqueda del caso Lagunes y Díaz. Foto: Cuartoscuro

Este jueves, la Secretaría de Gobernación (Segob) activó de inmediato los mecanismos de coordinación interinstitucional para investigar y localizar a los defensores Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz. La dependencia también reforzó las medidas de atención y protección a las víctimas.

La institución destacó que mantiene una colaboración permanente con familiares y abogados de las víctimas, con quienes coordina la ruta de trabajo institucional y el seguimiento del caso.

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz cumplen tres años desaparecidos

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz cumplen hoy tres años desaparecidos. La última vez que alguien los vio fue el 15 de enero de 2023 en la zona del Cerro de Ortega, en Tecomán, entre los límites de Colima y Michoacán.

Ambos desaparecieron alrededor de las 18:50 horas. Ante la falta de respuestas sobre su paradero, sus familiares convocaron recientemente a una marcha para exigir que las autoridades los localicen con vida.

En respuesta a las protestas, el Estado mexicano informó que brinda atención permanente y de buena fe, bajo el marco jurídico nacional y los compromisos internacionales de derechos humanos.buena fe, en estricto apego al marco jurídico nacional y a los compromisos internacionales asumidos por el país.

