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Portaaviones de EE. UU. anuncia maniobras militares con México. Foto: Gettyimages

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos anunció que realizará ejercicios navales con México, como parte del despliegue Southern Seas 2026, informó a través de un comunicado oficial.

El ejercicio iniciará en 2026 como parte de las operaciones de la Cuarta Flota de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la cooperación marítima en la región.

¿En qué consisten las maniobras Southern Seas 2026?

De acuerdo con el informe oficial, el despliegue incluye la participación del portaaviones estadounidense y el destructor USS Gridley, los cuales realizarán operaciones en el mar, ejercicios conjuntos e intercambios de expertos con fuerzas navales aliadas.

“Tienen previsto realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano.”

Estas actividades buscan mejorar la interoperabilidad entre países y permitir que representantes de distintas naciones observen de cerca las operaciones de un grupo de ataque de portaaviones.

El contralmirante Carlos Sardiello señaló que el despliegue permitirá fortalecer alianzas y atender amenazas comunes en el hemisferio occidental.

México, eje de cooperación en ejercicios navales

Dentro del despliegue, México figura como uno de los países participantes clave, en el marco de la cooperación en seguridad marítima con Estados Unidos.

Las maniobras permitirán el desarrollo de capacidades conjuntas, así como el intercambio de información y prácticas operativas entre las fuerzas navales. El contralmirante Cassidy Norman destacó que estas actividades continúan con el trabajo conjunto entre países de la región.

No sólo México participará, también América Latina

Además de México, el ejercicio contempla la participación de diversos países de América Latina, entre ellos:

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

El Salvador

Guatemala

Uruguay

Asimismo, se contemplan visitas a puertos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

Undécima edición del ejercicio en la región

De acuerdo con el comunicado oficial el Southern Seas 2026, será la undécima edición de este despliegue desde 2007, consolidándose como una de las principales iniciativas de cooperación naval en el continente.

Estos ejercicios buscan reforzar la seguridad regional, fomentar la confianza entre países y mejorar la respuesta ante amenazas comunes

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