Fauna, pesca y salud, en peligro tras derrame petrolero que afecta 630 km en el Golfo de México

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Limpieza de hidrocarburos en Veracruz. Foto: José Alor

A unas semanas del inicio de la contingencia, el derrame de petróleo en costas de Veracruz y Tabasco continúa expandiéndose y mantiene afectaciones en ecosistemas, playas y comunidades, mientras organizaciones ambientales advirtieron que la contaminación persiste en varias zonas. Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral.

Los primeros reportes de chapopote se registraron el 18 de marzo en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz. Desde entonces, el hidrocarburo avanzó desde la laguna de Tamiahua hasta Paraíso, Tabasco, abarcando casi toda la extensión del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

Aunque autoridades aseguraron que las playas están limpias y Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un avance del 85% en las labores de limpieza, organizaciones señalaron que la contaminación persiste y que incluso se ha detectado el reingreso de petróleo en zonas ya atendidas, lo que obligó a repetir las tareas de saneamiento.

Además, acusaron que las acciones de limpieza se concentraron en playas con actividad turística, dejando sin atención zonas alejadas, incluidas áreas de anidación de tortugas.

Municipios afectados

De acuerdo con la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, al menos 15 municipios de Veracruz y Tabasco resultaron afectados, junto con 50 localidades. Entre ellos se encuentran Actopan, Alvarado, Catemaco, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tuxpan y Veracruz, así como Cárdenas y Paraíso, en Tabasco.

Greenpeace México advirtió que el derrame representa una contingencia socioambiental, por lo que pidió acciones urgentes como la aplicación inmediata de planes de contingencia, la declaración de zonas de emergencia ambiental, la restauración de ecosistemas, atención a zonas vulnerables, dotación de equipo a brigadas de limpieza y activación de protocolos para el manejo de residuos peligrosos.

Trabajos de limpieza en playas. Foto: José Alor

La organización también alertó sobre los riesgos a la salud, ya que el petróleo contiene hidrocarburos y metales pesados como vanadio, níquel, cobre y hierro, además de miles de compuestos tóxicos que pueden generar afectaciones graves.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los derrames de petróleo dañan la vida marina por contaminación directa —al cubrir a especies e impedir funciones vitales— y por toxicidad, lo que puede provocar efectos a largo plazo en los ecosistemas.

Playas con restos de petróleo. Foto: Cuartoscuro

En redes sociales, usuarios denunciaron la muerte de animales marinos en playas de Veracruz. Entre los casos reportados, el 19 de marzo se localizó el cuerpo de una tortuga marina en Playa La Bamba. También se reportó presencia de crudo en Chachalacas, Tuxpan, Vega de Alatorre y Nautla, este último, un punto importante de anidación.

Fauna muerta por contaminación de hidrocarburo. Foto: Cuartoscuro

Hasta el momento, se contabilizaron al menos 14 reportes de muerte de fauna marina vinculados con el derrame.

Sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se encuentra en curso una investigación. Mientras tanto, continúan las acciones de respuesta y evaluación ambiental en la zona afectada.

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