Derrame en Golfo: Gobierno admite que no sabe origen ni impacto
El Gobierno mexicano dice no conocer las causas y el impacto al medio ambiente del derrame de petróleo en el Golfo de México originado, según autoridades, por una empresa privada.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no sabe si ya está controlada la fuga, a pesar de que ayer dijo que bajo el argumento de una investigación penal no se podían revelar datos. Hoy reconoció que aún no hay plena identificación.
La mandataria explicó que un grupo multidisciplinario de expertos ha sido desplegado para revisar la situación e insistió en que aún no tienen identificada a una empresa responsable:
“Todavía no se tiene identificada… Profepa dice que puede ir a una empresa, pero todavía no está totalmente identificada. Entonces, por eso hice el grupo interdisciplinario, para realmente conocer y ver si todavía hay alguna fuga, o no hay alguna fuga, o si fue nada más una sola ocasión”.
Además, la presidenta abundó que los expertos tienen que analizar de manera interdisciplinaria:
“Le hemos pedido a la Fiscalía, también, una denuncia por el daño ambiental, que nos ayude con sus peritos para conocer con su propia investigación, evidentemente, este derrame con sus impactos que está teniendo”.
¿Alianza entre Pemex y Petrobras?
Por otra parte, la presidenta informó que México evalúa una posible alianza con la petrolera brasileña Petrobras para buscar más yacimientos de crudo.
Señaló que la iniciativa del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, está siendo valorada y hay pláticas al respecto.
“Nosotros hemos definido el máximo de producción, por razones ambientales y de racionalidad, en la explotación y los recursos. México, por lo menos, no ha encontrado un yacimiento como fue Cantarell, entonces tenemos petróleo, pero tiene sus características explotarlo, entonces, por racionalidad, por las futuras generaciones y por razones ambientales, pues hemos decidido que el máximo de producción es 1.8; pero tiene que seguir aumentando la exploración de nuevos yacimientos, entonces, esto puede ser una posibilidad con Petrobras, pero vamos a ver, todavía estamos en esa definición”.
El comentario cobra relevancia en un contexto en el que la presidenta fue invitada a Brasil, viaje que aún no ha sido confirmado por Claudia Sheinbaum.
