Estos fueron los cambios de la reforma electoral para su votación en comisiones del Senado

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El “Plan B” de la reforma electoral tuvo cambios de último momento antes de la primera votación en las comisiones del Senado, principalmente en cuanto al número de regidurías.

En una última revisión, se hicieron ajustes al dictamen del “Plan B” de la reforma electoral antes de programar su discusión en las comisiones, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco.

Con la modificación, se estableció en el documento un margen de una a quince regidurías por ayuntamiento. La propuesta inicial planteaba que la reducción fuera de siete a quince regidurías.

Además de establecer un mínimo de siete regidores provocaba en un incremento del presupuesto para los ayuntamientos, lo cual, va en contra del principio de austeridad de la reforma electoral.

De igual forma, en los ajustes, se mantuvo que haya paridad de género en las sindicaturas y presidencias municipales.

Revocación de mandato

El “Plan B” de la reforma electoral establece que la revocación de mandato se realice en el tercer o cuarto año de gobierno. Para la administración actual, sería en 2027 o 2028.

La reforma especifica que la consulta debe llevarse a cabo durante el primer domingo del mes de junio, del año elegido.

Además, la fecha máxima para solicitar este ejercicio es octubre o noviembre del año que antecede a la consulta. Es decir, que si se quiere aplicar en 2027, debe solicitarse en octubre o noviembre de este 2026. En cambio, para realizar la consulta en 2028, el proceso debe pedirse en los mismos meses, pero del 2027.

Reforma pasará la aduana de las comisiones sin complicaciones

A las 13:30 de este martes, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos discutirán el dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En estas comisiones, se prevé que la propuesta quede aprobada sin complicaciones, pues existe una mayoría de senadores morenistas y aliados.

Por otra parte, es posible que haya un mayor debate sobre el “Plan B” de la reforma electoral cuando sea la votación en el Pleno del Senado.

La normativa legislativa establece que deben pasar 24 horas antes de discutirse un dictamen en el Pleno, tras su aprobación en comisiones. Por eso, existe la posibilidad de que la reforma sea votada en el Pleno el próximo 25 o 26 de marzo.

Morena necesita el voto a favor del PT y Partido Verde para alcanzar la mayoría calificada, al ser una reforma constitucional.

Sin embargo, senadores del PT han manifestado su inconformidad con la propuesta. Sobre todo, al considerar que la revocación de mandato podría aplicarse en las elecciones del 2027, afectando la contienda.

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