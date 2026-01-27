Es oficial: el 2 de febrero no se trabaja y así queda el primer megapuente de 2026

GENERANDO AUDIO...

Primer puente largo de 2026. Foto: Getty Images

El primer megapuente de 2026 ya tiene fecha y beneficiará tanto a estudiantes de nivel básico como a trabajadores en México. De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, no habrá clases del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero, lo que dará cuatro días consecutivos de descanso para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

FOTO: GOBIERNO DE MÉXICO

Las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de febrero, según lo establecido por la SEP.

Primer megapuente 2026

El descanso largo se conforma por la combinación de dos suspensiones oficiales y el fin de semana:

Viernes 30 de enero de 2026 : sesión del Consejo Técnico Escolar

: sesión del Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero : fin de semana

: fin de semana Lunes 2 de febrero de 2026: suspensión de labores por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana

Esto convierte a este periodo en el primer megapuente del año para estudiantes, luego de las vacaciones de invierno.

Otros días de asueto en el ciclo escolar 2025-2026

Además del megapuente de enero y febrero, el calendario escolar de la SEP contempla otros días de suspensión de actividades para alumnos y docentes:

2 de febrero: Suspensión por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana

Suspensión por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 4 de mayo: Suspensión por la conmemoración del 5 de mayo, Batalla de Puebla

Suspensión por la conmemoración del 5 de mayo, Batalla de Puebla 15 de mayo: Día del Maestro

¿Por qué no se trabaja el 2 de febrero en México?

El lunes 2 de febrero es considerado día de descanso obligatorio, ya que se recorre la conmemoración del 5 de febrero, fecha en la que se celebra la Promulgación de la Constitución Mexicana.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que este día es inhábil para trabajadores del sector público y privado, por lo que también habrá fin de semana largo laboral.

Fin de semana largo para trabajadores

Aunque el descanso para trabajadores será más corto que el escolar, sí podrán disfrutar de tres días consecutivos libres:

Sábado 31 de enero

Domingo 1 de febrero

Lunes 2 de febrero

Las actividades laborales se retomarán el martes 3 de febrero.

¿Qué pasa si trabajas ese día?

Si laboras el 2 de febrero de 2026, la Ley Federal del Trabajo (artículo 75) establece que debes recibir:

Tu salario correspondiente por el día de descanso

Más un salario doble adicional, es decir, en total pago triple por haber trabajado en día festivo

Los bancos cerrarán sus puertas

Los bancos suspenderán la atención presencial desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero. Este último día es inhábil por la conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, cuya fecha oficial es el 5 de febrero, pero que por ley se recorre al primer lunes del mes.

Las actividades en ventanilla se reanudarán con normalidad el martes 3 de febrero de 2026. Durante el cierre no podrán realizarse trámites presenciales como apertura de cuentas, aclaraciones o gestiones administrativas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento