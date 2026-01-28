Violencia sin freno: los cinco estados más peligrosos del país

GENERANDO AUDIO...

Estados registran altas tasas de homicidio. Foto: Cuartoscuro

Masacres, balaceras, bloqueos y la lucha entre cárteles del narcotráfico, se han convertido en constantes en varios estados de la República Mexicana, convirtiendo a algunas entidades en las más peligrosas del territorio nacional.

Éstos son los cinco estados con tasa de homicidio más alta en 2025, según las cifras más recientes del Gobierno mexicano.

Los cinco estados más peligrosos en México

1. Colima

Con una tasa de homicidios de 81.08 por cada 100 mil habitantes, Colima es uno de los estados más peligrosos en México. Por su localización, situado en la costa del Pacífico, tiene uno de los mayores puertos del país: Manzanillo.

David Mora, analista de Crisis Group, explica que “por los puertos del Pacífico entran y salen muchos productos de industrias legales e ilegales”.

Por ellos, explica, los grupos del crimen organizado han encontrado un nicho importante, pues cobran extorsión a varias industrias. El estado reúne plantas manufactureras desde automóviles hasta calzado, además de importantes sectores agrícola, de hidrocarburos y de turismo.

2. Morelos

Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: 54.42.

Su geografía hace a Morelos parte de un corredor que llega desde la costa pacífica de Guerrero, vital para el trasiego de drogas y armas.

Reportes señalan que en la entidad existen altos niveles de extorsión.

3. Sinaloa

Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: 52.17.

También sobre la costa del Pacífico, Sinaloa se ha visto sacudido por la guerra intestina en el Cártel de Sinaloa, desde septiembre de 2024. La disputa entre las fracciones de la organización criminal ha dejado centenares de muertos.

El conflicto interno en el Cártel de Sinaloa inició tras la captura de Ismael “Mayo” Zambada, líder histórico de ese cártel, quien fue traicionado y llevado a Estados Unidos en 2024 por un hijo de su exsocio el Joaquín “Chapo” Guzmán.

4. Baja California

Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: 41.48.

El estado alberga algunas de las importantes ciudades fronterizas con Estados Unidos, como Tijuana y Mexicali, puntos clave para el trasiego de drogas.

“(Aquí) hay muchos grupos locales… que trabajan en alianzas con los grupos criminales más grandes, que tienen disputas muy abiertas en estos municipios”, explica Mora.

En Baja California, los “mercados criminales están muy fragmentados, son muchos grupos compitiendo”, añade el especialista.

5. Guanajuato

Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: 38.84.

La violencia que vive en el estado quedo en evidencia con la masacre de 11 personas en un campo de futbol, presuntamente por la pugna que mantienen el grupo local del Cártel de Santa Rosa de Lima con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que se ha fortalecido en México, según los especialistas.

Ambos grupos “se disputan Guanajuato por su posición estratégica”, explica David Saucedo, analista de seguridad. Además, su localización lo hace un punto de conexión entre los puertos y las ciudades fronterizas.

“Guanajuato justo está en el centro del país. Por ahí pasan las principales carreteras que conectan a los puertos del Pacífico sur con las ciudades fronterizas”, afirma el experto.

Guanajuato es un importante centro industrial donde están asentadas varias empresas, en particular el vital sector automotriz de exportación.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presume de que en 2025 la tasa de homicidios nacional fue de 17.5 por cada 100 mil habitantes, la más baja desde 2015. La mandataria atribuye este descenso a la estrategia de seguridad de su administración. Pero esta tasa permanece muy por encima de 17.5 en algunos de los 32 estados del país, golpeados por la violencia de los cárteles y los enfrentamientos entre grupos propios de cada región.

