Promesa de reforma política: acabar con la clase política privilegiada. Realidad en Plan B: blindaje a sus presupuestos

GENERANDO AUDIO...

En el denominado Plan B de la reforma electoral, la promesa no cambió.

“Tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos en el ejercicio de la función pública”

Rosa Icela Rodríguez / secretaria de Gobernación

Pero la realidad sí, no quedó más opción que dejar intacta la bolsa de dinero de los partidos políticos.

“No se debe destinar tantos recursos a los partidos, esto no pasó, solo votó Morena, algunos diputados del Verde y algunos del PT, pero no se consiguió la mayoría calificada para cambiar la Constitución”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

¿A quién sí le quitarán recursos entonces?

“Se pone el límite a lo que puede percibir el presidente de un partido político… se exige mayor transparencia en el uso de los recursos y fiscalización para que no se vayan a los funcionarios del partido… se le pone límites a los consejeros de los institutos electorales locales y del Instituto Nacional Electoral”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Claudia Sheinbaum va por una mega elección en el 2027, además de las votaciones federales y estatales, y propone mantener la Elección Judicial.

“Si vas a votar, pues que de una vez votes por todo, lo que se está haciendo es un planteamiento para facilitar esa votación, que haya menos candidaturas, que las comisiones puedan hacer una revisión mayor de quiénes se postulan para jueces, y que solamente se vote por dos, un hombre y una mujer”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

No se descarta, incluso, que también haya consulta de revocación de mandato el próximo año.

“Se propone la realización el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028”

Rosa Icela Rodríguez / secretaria de Gobernación

La consulta ciudadana sobre temas electorales fue excluida de la iniciativa presidencial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.