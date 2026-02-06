¿Quién es Amanda Pérez Bolaños, funcionaria que limpió los zapatos de Hugo Aguilar?

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es Amanda Pérez la joven que lustro los zapatos? Foto: Cuartoscuro

Amanda Pérez Bolaños fue nombrada el 15 de septiembre pasado titular de la Oficina de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y, a pocos meses de asumir el cargo, su nombre ha generado atención en redes sociales tras la difusión de un video relacionado con actividades dentro del Máximo Tribunal, pues se le captó lustrando los zapatos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, lo cual causó indignación en las redes sociales.

Su Licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM tiene un programa académico con una duración de ocho semestres, enfocado en ciencias sociales, economía, derecho y análisis político.

Por su formación, puede desempeñarse en áreas estratégicas del sector público, organismos internacionales, iniciativa privada y sociedad civil.

Su experiencia en el servicio público

Antes de su llegada a la SCJN, Amanda Pérez Bolaños acumuló experiencia en diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores. También participó en la cofundación de la agencia Unánimo, vinculada a proyectos de comunicación estratégica.

Su trayectoria ha estado enfocada en áreas de comunicación, gestión institucional y servicio público.

Video genera reacciones en redes sociales

Este jueves, por la mañana, un video difundido en redes sociales generó comentarios luego de que se observara a la funcionaria limpiando los zapatos al presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, lo que provocó diversas reacciones entre usuarios.

Más tarde, el primer ministro de la Corte reaccionó: se disculpó y explicó que, minutos antes, se había derramado un líquido en sus zapatos, por lo que Amanda Pérez Bolaños procedió a ayudarle a limpiarlo.

