¡Boleada del presidente de la Corte! Cometió errores pero se disculpó, dijo Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, se equivocó tras el video en el que se observa a colaboradores boleándole los zapatos durante un evento en Querétaro, imágenes que generaron indignación en redes sociales y se viralizaron.

Destaca que ofreció disculpas

Para la mandataria, lo más relevante del caso fue que el ministro presidente ofreció disculpas públicas y dio una explicación sobre lo ocurrido, lo cual consideró como una forma adecuada de enfrentar el error.

En su mensaje, Sheinbaum señaló que cualquier persona puede cometer errores y que lo importante es reconocerlos, explicarlos y ofrecer una disculpa.

Video fue usado por detractores del Poder Judicial

La presidenta consideró que la difusión del video y la polémica que se generó en redes sociales fue aprovechada por quienes están en contra del cambio en el Poder Judicial.

Añadió que la situación habría sido más grave si el ministro presidente no hubiera dado ninguna explicación sobre el hecho.

Defiende a la nueva Suprema Corte

Sheinbaum subrayó que el ministro ya aclaró lo sucedido y reiteró que lo negativo habría sido guardar silencio, pues ofrecer disculpas y explicar los hechos forma parte de la responsabilidad pública.

