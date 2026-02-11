Ranking 2025 coloca a 17 ciudades de México entre las más violentas del mundo

Ranking 2025 incluye 17 ciudades mexicanas entre las más violentas y alerta irregularidades en datos de homicidio.
El ranking 2025 de las 50 ciudades más violentas del mundo coloca a 17 de México dentro de la lista global, la cifra más alta por país, aunque por primera vez desde 2013 sólo dos municipios mexicanos aparecen en el top 10.

El informe señala, además, indicios de posible falsificación de cifras de homicidios en México para mostrar una incidencia menor a la real. Así lo establece el comunicado del Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2025.

El documento, difundido por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, Comisión Mexicana de Derechos Humana AC y Misión Rescate México, ubica a Puerto Príncipe, Haití, como la ciudad más violenta del planeta por segundo año consecutivo, con una tasa de 197.43 homicidios por cada 100 mil habitantes. Se trata de la segunda tasa más alta desde que se realiza este estudio; la mayor fue registrada por Juárez, México, en 2010, con 283.58.

En segundo lugar, aparece Babahoyo, Ecuador, con una tasa de 166.02 homicidios por cada 100 mil habitantes. El reporte subraya que seis de las 10 ciudades más violentas del mundo están en Ecuador, reflejando —según el ranking— una grave crisis de violencia en ese país.

El top 10 lo integran:

  1. Puerto Príncipe, Haití
  2. Babahoyo, Ecuador
  3. Mandela Bay, Sudáfrica
  4. Machala, Ecuador
  5. Quevedo, Ecuador
  6. Culiacán, México
  7. Manabí Centro, Ecuador
  8. Guayaquil, Ecuador
  9. Ciudad Obregón, México
  10. Esmeraldas, Ecuador

México sigue con más ciudades en la lista

El ranking indica que México tiene 17 de las 50 ciudades del listado, la mayor presencia nacional. Sin embargo, por primera vez desde 2013 sólo dos ciudades mexicanas figuran entre las 10 primeras:

  • Culiacán, en sexto lugar, con tasa de 103.91 homicidios por cada 100 mil habitantes.
  • Ciudad Obregón, en noveno, con tasa de 90.81 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El documento añade que la mayoría de ciudades mexicanas presentan tasas menores a las observadas en años previos, pero advierte que esto no necesariamente implica una baja real de la violencia.

El boletín afirma que existen indicios de una operación para falsear datos y presentar reducciones de violencia que no corresponderían con la realidad, particularmente en 2024 y 2025.

Como ejemplo expone el caso del Estado de México: en 2024 la Fiscalía estatal reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública 2 mil 334 víctimas de homicidio doloso, mientras que el Inegi registró 3 mil 297, una diferencia de 41.26%. El reporte resalta que esa brecha es muy superior a la diferencia promedio de 10.67% observada entre 2018 y 2023.

También advierte que los datos de desaparecidos no localizados —que en su mayoría serían víctimas de asesinato, según el documento— no se integran a la cuenta de homicidios dolosos. Señala que si se sumaran 23 mil 578 víctimas de desaparición forzada a los 33 mil 550 homicidios de 2024 (Inegi), el total ascendería a 57 mil 128 personas asesinadas, lo que elevaría las tasas de las ciudades mexicanas.

Cómo se distribuyen las ciudades más violentas

De acuerdo con el ranking, las 50 ciudades se distribuyen por país de la siguiente forma:

  • México: 17
  • Colombia: 8
  • Ecuador: 7
  • Brasil: 6
  • Sudáfrica: 6
  • Estados Unidos: 3
  • Guatemala, Haití y Trinidad y Tobago: 1 cada uno

Del total, 44 ciudades están en América y 6 en África.

La tasa promedio de las 50 ciudades es de 58.19 homicidios por cada 100 mil habitantes, 10 veces superior a la tasa promedio mundial estimada en 5.2, según la referencia incluida en el documento al Banco Mundial. Las 50 ciudades suman 41 mil 802 homicidios en una población conjunta de 71.8 millones de habitantes, lo que representa 9.97% de los homicidios del mundo con apenas 0.89% de la población mundial.

Ciudades que salen y entran al ranking

En 2025 salieron del ranking nueve ciudades, entre ellas las mexicanas Benito Juárez (Cancún), Morelia, Tapachula y Zacatecas, además de urbes de Brasil, Estados Unidos y Jamaica.

E ingresaron nuevas ciudades como Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas y Santo Domingo (Ecuador); Buenaventura y Pereira (Colombia); Hermosillo (México); Pietermaritzburg (Sudáfrica) y Guatemala (Guatemala).

Lista de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2025

  1. Puerto Príncipe, Haití
  2. Babahoyo, Ecuador
  3. Mandela Bay, Sudáfrica
  4. Machala, Ecuador
  5. Quevedo, Ecuador
  6. Culiacán, México
  7. Manabí Centro, Ecuador
  8. Guayaquil, Ecuador
  9. Ciudad Obregón, México
  10. Esmeraldas, Ecuador
  11. Manzanillo, México
  12. Zamora, México
  13. Colima, México
  14. Acapulco, México
  15. Cape Town, Sudáfrica
  16. Irapuato, México
  17. Juárez, México
  18. Tijuana, México
  19. Durban, Sudáfrica
  20. Palmira, Colombia
  21. Celaya, México
  22. Buffalo, Sudáfrica
  23. Cuernavaca, México
  24. Cali, Colombia
  25. Puerto España, Trinidad y Tobago
  26. Buenaventura, Colombia
  27. Uruapan, México
  28. Cúcuta, Colombia
  29. Santa Marta, Colombia
  30. Pereira, Colombia
  31. Johannesburg, Sudáfrica
  32. Fortaleza, Brasil
  33. Feira de Santana, Brasil
  34. Cartagena, Colombia
  35. Guatemala, Guatemala
  36. Recife, Brasil
  37. Chilpancingo, México
  38. Maceió, Brasil
  39. Centro, México
  40. Chihuahua, México
  41. New Orleans, Estados Unidos
  42. Barranquilla, Colombia
  43. Cleveland, Estados Unidos
  44. Salvador, Brasil
  45. Pietermaritzburg, Sudáfrica
  46. Memphis, Estados Unidos
  47. Hermosillo, México
  48. Porto Velho, Brasil
  49. Santo Domingo, Ecuador
  50. León, México

