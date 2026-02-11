Ranking 2025 coloca a 17 ciudades de México entre las más violentas del mundo

GENERANDO AUDIO...

El ranking 2025 de las 50 ciudades más violentas del mundo coloca a 17 de México dentro de la lista global, la cifra más alta por país, aunque por primera vez desde 2013 sólo dos municipios mexicanos aparecen en el top 10.

El informe señala, además, indicios de posible falsificación de cifras de homicidios en México para mostrar una incidencia menor a la real. Así lo establece el comunicado del Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2025.

El documento, difundido por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, Comisión Mexicana de Derechos Humana AC y Misión Rescate México, ubica a Puerto Príncipe, Haití, como la ciudad más violenta del planeta por segundo año consecutivo, con una tasa de 197.43 homicidios por cada 100 mil habitantes. Se trata de la segunda tasa más alta desde que se realiza este estudio; la mayor fue registrada por Juárez, México, en 2010, con 283.58.

En segundo lugar, aparece Babahoyo, Ecuador, con una tasa de 166.02 homicidios por cada 100 mil habitantes. El reporte subraya que seis de las 10 ciudades más violentas del mundo están en Ecuador, reflejando —según el ranking— una grave crisis de violencia en ese país.

El top 10 lo integran:

Puerto Príncipe, Haití Babahoyo, Ecuador Mandela Bay, Sudáfrica Machala, Ecuador Quevedo, Ecuador Culiacán, México Manabí Centro, Ecuador Guayaquil, Ecuador Ciudad Obregón, México Esmeraldas, Ecuador

México sigue con más ciudades en la lista

El ranking indica que México tiene 17 de las 50 ciudades del listado, la mayor presencia nacional. Sin embargo, por primera vez desde 2013 sólo dos ciudades mexicanas figuran entre las 10 primeras:

Culiacán , en sexto lugar, con tasa de 103.91 homicidios por cada 100 mil habitantes.

, en sexto lugar, con tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Ciudad Obregón, en noveno, con tasa de 90.81 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El documento añade que la mayoría de ciudades mexicanas presentan tasas menores a las observadas en años previos, pero advierte que esto no necesariamente implica una baja real de la violencia.

El boletín afirma que existen indicios de una operación para falsear datos y presentar reducciones de violencia que no corresponderían con la realidad, particularmente en 2024 y 2025.

Como ejemplo expone el caso del Estado de México: en 2024 la Fiscalía estatal reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública 2 mil 334 víctimas de homicidio doloso, mientras que el Inegi registró 3 mil 297, una diferencia de 41.26%. El reporte resalta que esa brecha es muy superior a la diferencia promedio de 10.67% observada entre 2018 y 2023.

También advierte que los datos de desaparecidos no localizados —que en su mayoría serían víctimas de asesinato, según el documento— no se integran a la cuenta de homicidios dolosos. Señala que si se sumaran 23 mil 578 víctimas de desaparición forzada a los 33 mil 550 homicidios de 2024 (Inegi), el total ascendería a 57 mil 128 personas asesinadas, lo que elevaría las tasas de las ciudades mexicanas.

Cómo se distribuyen las ciudades más violentas

De acuerdo con el ranking, las 50 ciudades se distribuyen por país de la siguiente forma:

México: 17

Colombia: 8

Ecuador: 7

Brasil: 6

Sudáfrica: 6

Estados Unidos: 3

Guatemala, Haití y Trinidad y Tobago: 1 cada uno

Del total, 44 ciudades están en América y 6 en África.

La tasa promedio de las 50 ciudades es de 58.19 homicidios por cada 100 mil habitantes, 10 veces superior a la tasa promedio mundial estimada en 5.2, según la referencia incluida en el documento al Banco Mundial. Las 50 ciudades suman 41 mil 802 homicidios en una población conjunta de 71.8 millones de habitantes, lo que representa 9.97% de los homicidios del mundo con apenas 0.89% de la población mundial.

Ciudades que salen y entran al ranking

En 2025 salieron del ranking nueve ciudades, entre ellas las mexicanas Benito Juárez (Cancún), Morelia, Tapachula y Zacatecas, además de urbes de Brasil, Estados Unidos y Jamaica.

E ingresaron nuevas ciudades como Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas y Santo Domingo (Ecuador); Buenaventura y Pereira (Colombia); Hermosillo (México); Pietermaritzburg (Sudáfrica) y Guatemala (Guatemala).

Lista de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2025

Puerto Príncipe, Haití Babahoyo, Ecuador Mandela Bay, Sudáfrica Machala, Ecuador Quevedo, Ecuador Culiacán, México Manabí Centro, Ecuador Guayaquil, Ecuador Ciudad Obregón, México Esmeraldas, Ecuador Manzanillo, México Zamora, México Colima, México Acapulco, México Cape Town, Sudáfrica Irapuato, México Juárez, México Tijuana, México Durban, Sudáfrica Palmira, Colombia Celaya, México Buffalo, Sudáfrica Cuernavaca, México Cali, Colombia Puerto España, Trinidad y Tobago Buenaventura, Colombia Uruapan, México Cúcuta, Colombia Santa Marta, Colombia Pereira, Colombia Johannesburg, Sudáfrica Fortaleza, Brasil Feira de Santana, Brasil Cartagena, Colombia Guatemala, Guatemala Recife, Brasil Chilpancingo, México Maceió, Brasil Centro, México Chihuahua, México New Orleans, Estados Unidos Barranquilla, Colombia Cleveland, Estados Unidos Salvador, Brasil Pietermaritzburg, Sudáfrica Memphis, Estados Unidos Hermosillo, México Porto Velho, Brasil Santo Domingo, Ecuador León, México

