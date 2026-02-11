Nueve detenidos y un agresor abatido tras ataque a Semar en Culiacán; aseguran 89 explosivos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Elementos de la Secretaría de Marina fueron atacados a balazos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en El Limoncito, Culiacán, Sinaloa, durante patrullajes de vigilancia. Tras repeler la agresión, las fuerzas federales detuvieron a nueve personas, abatieron a un agresor y aseguraron armas de alto calibre, explosivos y vehículos, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque ocurrió mientras personal naval realizaba recorridos para prevenir delitos en la zona. Luego del enfrentamiento, se desplegó un operativo de seguridad para proteger a la población.

Marina detiene a 9 tras agresión armada en Culiacán

Según lo informado por García Harfuch, tras la agresión contra marinos:

Fueron detenidas 9 personas

Un agresor murió durante el enfrentamiento

durante el enfrentamiento Se aseguraron armas de alto calibre

Fue localizado un lanzagranadas

Se decomisaron granadas y 89 artefactos explosivos

También se incautaron vehículos y equipo táctico

Las acciones fueron realizadas por personal de Semar como parte de operativos de vigilancia en Sinaloa.

Aseguran explosivos y equipo táctico tras operativo de Semar

El aseguramiento de artefactos explosivos y lanzagranadas forma parte de los hallazgos reportados por el Gabinete de Seguridad tras el enfrentamiento. Las autoridades no detallaron hasta ahora el tipo exacto de explosivos ni el número de armas largas decomisadas.

El funcionario federal indicó que las instituciones de seguridad mantienen presencia operativa en la zona para evitar nuevos hechos de violencia.

Operativos de seguridad continúan en la zona

Tras el choque armado, el Gabinete de Seguridad mantiene un dispositivo en el área de Culiacán. Las autoridades señalaron que los operativos continúan y que se informará sobre nuevos resultados.

No se reportaron, hasta el momento, bajas de personal naval en el comunicado oficial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.