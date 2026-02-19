Reforma de 40 horas no abona a salud física y emocional de trabajadores, afirman contadores públicos

GENERANDO AUDIO...

IMCP afirma que la reforma de 40 horas no mejora la salud laboral. Foto: Getty

La reforma de 40 horas aprobada en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados no abona a la salud física y emocional de los trabajadores, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en conferencia de prensa.

De acuerdo con el organismo, la propuesta únicamente redistribuye la jornada laboral, pero no garantiza más días de descanso para las y los empleados.

IMCP critica reforma de 40 horas

Rolando Silva Briceño, director ejecutivo del IMCP, señaló que el planteamiento actual no impacta de forma directa en la salud laboral.

“El planteamiento que hoy se hace no abona, por lo menos de forma directa, al mejoramiento de la salud física y emocional”. Rolando Silva Briceño, director ejecutivo del IMCP

Añadió que una reducción de jornada debería traducirse forzosamente en más tiempo de descanso para los trabajadores.

“Tendría que traer forzosamente como consecuencia una mejora en la salud laboral, la gente tendría que tener más tiempo de descanso”. Rolando Silva Briceño, director ejecutivo del IMCP

Silva Briceño también alertó sobre el impacto que tiene el deterioro de la salud en el ámbito financiero.

“La gente se está enfermando y se está muriendo de una forma acelerada y esto está generando un hueco financiero importante”. Rolando Silva Briceño, director ejecutivo del IMCP

Reforma de 40 horas mantiene regla de 1 día por cada 6 trabajados

Por su parte, Francisco Javier Ibarra Mayoral, del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que la iniciativa no modifica la regla básica actual.

“Lo que vemos actualmente es una redistribución de la jornada para aterrizar las 40 horas, pero entiéndase que en el contenido no vamos a ver un mecanismo que incremente los días de descanso”. Francisco Javier Ibarra Mayoral, Colegio de Contadores Públicos de México

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece un día de descanso por cada seis días laborados, esquema que permanecería sin cambios con la reforma.

La propuesta plantea una reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con aplicación progresiva a partir de 2027 y conclusión en 2030.

La iniciativa ya se encuentra en la Cámara de Diputados y se prevé que sea discutida el próximo 24 de febrero.

Por ahora, el debate se centra en si la medida realmente mejorará las condiciones laborales o sólo ajustará la distribución de horas sin aumentar los días de descanso.

