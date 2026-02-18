Ahorro por reforma a pensiones alcanzaría 5 mil mdp: esto podría financiar

GENERANDO AUDIO...

El ahorro por reforma a pensiones de trabajadores de confianza en organismos públicos sería de alrededor de 5 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta busca limitar las pensiones de altos mandos al 50% del salario presidencial, equivalente a cerca de 70 mil pesos mensuales.

La iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional plantea eliminar pensiones consideradas onerosas en entidades como Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Pemex, CFE y banca de desarrollo. El objetivo es redirigir los recursos liberados a programas sociales, principalmente del ámbito educativo.

“Muchas pensiones sí son excesivas; sobre todo, hay un caso que decían de una persona de la red de compañías de electricidad que cobra un millón de pesos al mes”, comenta el abogado Luis Ignacio López Rodríguez, socio fundador de Bufete López Rodríguez Abogados Consultores, S.C.

En cuanto a la figura de trabajador de confianza, detalló: “Son aquellos puestos que desempeñan funciones de dirección, administración, o además a favor del patrón. Y los que no desempeñan esos puestos, son trabajadores sindicalizados o trabajadores rasos. Entonces, esa es la distinción entre un trabajador de confianza y un trabajador de base o sindicalizado”.

Y añadió que, en términos prácticos, se trata de “directivos de nivel medio alto”, aunque subrayó que incluso ellos conservan derechos adquiridos.

Ahorro estimado de 5 mil millones de pesos al año

El Gobierno federal estima que el ajuste a las pensiones generará un ahorro anual de 5 mil millones de pesos. Este monto se destinaría a programas de bienestar, según lo informado.

La medida establece un tope constitucional para las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza. El límite sería equivalente al 50% de las remuneraciones que recibe la titular del Ejecutivo federal.

La reforma no aplicará a trabajadores sindicalizados ni a contratos colectivos, ya que se enfoca exclusivamente en personal de confianza.

“Es un derecho adquirido”

Para López Rodríguez, el punto central es que muchas de estas pensiones fueron otorgadas bajo esquemas vigentes y forman parte de prestaciones consolidadas.

“Se les quiere quitar un privilegio, así le llaman, pero pues yo le llamo que esto es un derecho adquirido. No es cuestión de los trabajadores que hayan tenido X o Y salario y que, en su momento, conforme a los planes de pensiones o conforme a los decretos establecidos, tengan esa pensión o estos límites de pensión y ahora quieran cambiarles todo, en detrimento”, expresó el abogado.

Y para entender el concepto de “derecho adquirido” lo explicó con un ejemplo: “Si tú como patrón otorgas 45 días de aguinaldo anuales y el año siguiente dices, ah, ahora voy a pagarle 15 días de aguinaldo conforme a ley, pues no. Yo ya tengo ese derecho adquirido de mis 45 días de aguinaldo y no me lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque tú ya lo otorgaste. Y aquí el estado es el patrón o la entidad pública es el patrón”.

Amparo como única vía

Ante ese escenario, afirmó que la vía jurídica para la defensa de los pensionados sería clara el amparo.

“No existe” —aseguró— otra figura que permita reducir legalmente una pensión ya reconocida bajo un esquema previo. Incluso estimó que quienes promovieran el amparo tendrían altas probabilidades de ganarlo, aunque reconoció que sería una “prueba de fuego” para el Poder Judicial en cuanto a la protección de derechos adquiridos.

En términos de tiempos, calculó que un litigio de esta naturaleza podría prolongarse un par de años, dependiendo de la carga de trabajo en los tribunales. Respecto a los honorarios, indicó que en este tipo de asuntos suelen pactarse porcentajes que van del 30 al 40 por ciento del monto recuperado.

Qué podría financiar el ahorro en educación

De acuerdo con información oficial, el ahorro estimado podría cubrir inversiones específicas dentro del gasto social. Uno de los ejemplos es la expansión de la Educación Media Superior.

Con 5 mil millones de pesos se contempla:

Crear 50 mil nuevos lugares en Educación Media Superior

Construir 20 planteles nuevos

Ampliar 60 escuelas existentes

Abrir 30 telebachilleratos

Estos espacios se sumarían a 38 mil lugares adicionales previstos para 2025, lo que representaría un avance de 73% de la meta sexenal de 120 mil nuevos espacios educativos.

Posible cobertura en universidades públicas

El monto también podría cubrir el presupuesto anual de algunas instituciones educativas públicas vinculadas a programas sociales.

Entre los ejemplos mencionados:

Universidad Nacional Rosario Castellanos: presupuesto de mil 318 millones de pesos en 2026, con más de 100 mil estudiantes en 19 unidades

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García: presupuesto estimado de 3 mil 100 millones de pesos y matrícula cercana a 96 mil estudiantes

En conjunto, estos montos se aproximan al ahorro proyectado por la reforma.

Comparaciones con otros montos públicos

El ahorro anual estimado también ha sido comparado con montos que han generado controversia pública, con el objetivo de dimensionar su impacto en términos presupuestales.

Entre las equivalencias señaladas:

Representaría cinco veces el monto cercano a mil millones de pesos relacionado con recursos desviados en Acapulco, Guerrero

Equivaldría a casi la mitad del caso Segalmex, estimado en 12 mil millones de pesos

Sería comparable al valor estimado de 63 ranchos vinculados a figuras políticas, calculado en alrededor de 79 millones de pesos cada uno en conjunto

Alcanzaría niveles similares o superiores a presupuestos completos de algunas instituciones públicas

Estas comparaciones han sido utilizadas para ilustrar la magnitud del ahorro proyectado y colocar en contexto el tamaño del ajuste propuesto en las pensiones de trabajadores de confianza..

De dónde proviene el ahorro en pensiones de confianza

El ahorro proyectado se basa en el gasto actual en pensiones de trabajadores de confianza en distintas entidades públicas.

Entre los datos presentados:

LyFC en liquidación: 14 mil 73 extrabajadores con pagos anuales por 28 mil 74 millones de pesos

9 mil 457 extrabajadores reciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales

3 mil 504 pensiones superan el sueldo neto mensual presidencial

En Pemex:

22 mil 316 jubilados del régimen de confianza

Pagos anuales cercanos a 22 mil 844 millones de pesos

544 jubilados concentran montos por mil 827 millones de pesos

En la Comisión Federal de Electricidad:

54 mil 8 jubilados de confianza

Pagos por 49 mil 950 millones de pesos anuales

2 mil 199 pensiones superan el sueldo presidencial

También se incluyen instituciones financieras públicas:

Nafin: mil 449 jubilados y pagos por 643 millones de pesos anuales

Banobras: mil 521 jubilados con pagos por mil 29 millones

Bancomext: 966 jubilados y pagos por 766 millones de pesos al año

Alcance de la reforma en el sector público

La iniciativa aplicaría a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo.

El Gobierno federal ha señalado que el ajuste se aplicaría a nuevas condiciones una vez aprobada la reforma, ya que las pensiones ya otorgadas no pueden modificarse retroactivamente.

Más allá del debate jurídico, López Rodríguez considera que se trata de una decisión con fuerte carga política. En cualquier caso, puntualizó que el impacto se limitaría a trabajadores del Estado, ya que el régimen del sector privado opera bajo reglas distintas.

por ahora, la propuesta será enviada al Congreso para su discusión y eventual aprobación.

