Reforma laboral a 40 horas aún no entra en vigor: estos son los pasos que faltan

¿Qué sigue para la reforma de 40 horas laborales? Cuartoscuro/Shutterstock

La reforma laboral 40 horas fue aprobada por el Senado en lo general y en lo particular, pero aún no entra en vigor. La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas requiere la aprobación de la Cámara de Diputados, el aval de al menos 17 congresos estatales y su publicación en el DOF para convertirse en obligatoria en todo México.

La modificación impacta el Artículo 123 de la Constitución, que desde 1917 establece una jornada máxima de 48 horas semanales. El dictamen plantea una reducción gradual hasta llegar a 40 horas en 2030.

Reforma laboral 40 horas: qué aprobó el Senado

El Senado avaló la disminución progresiva de la jornada laboral semanal sin reducción de sueldos, salarios ni prestaciones. El proyecto establece que la transición será escalonada y comenzará en 2027.

El calendario aprobado es el siguiente:

2026: se mantiene la jornada de 48 horas

2027: jornada de 46 horas

2028: jornada de 44 horas

2029: jornada de 42 horas

2030: jornada de 40 horas

La entrada en vigor de la primera reducción está prevista para el 1 de enero de 2027, una vez que el proceso legislativo concluya.

Qué falta para que la jornada laboral 40 horas sea obligatoria

Al tratarse de una reforma constitucional, el procedimiento requiere varias etapas adicionales:

Aprobación en la Cámara de Diputados

Aval de al menos 17 congresos estatales

Publicación en el Diario Oficial de la Federación

Mientras estos pasos no se cumplan, la jornada máxima legal seguirá siendo de 48 horas semanales.

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado, 10 semanas después de haber sido recibido.

Reducción sin disminución salarial y reglas de horas extra

El proyecto establece que la disminución de horas no implicará reducción de salario ni de prestaciones.

En materia de trabajo extraordinario, el texto aprobado señala que no podrá exceder de 12 horas en una semana. Estas podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días.

Cuando el tiempo extraordinario se mantenga dentro del límite establecido, se pagará con un 100% adicional respecto a la hora ordinaria. Si se supera el máximo permitido, las horas excedentes deberán pagarse con un 200% adicional, es decir, al triple del salario correspondiente a la jornada ordinaria.

La reforma también establece que las personas menores de 18 años no podrán laborar horas extraordinarias.

Descanso semanal y registro electrónico

El texto mantiene el principio constitucional de al menos un día de descanso por cada seis días trabajados, con goce de salario íntegro. La propuesta no incorpora de manera explícita dos días obligatorios de descanso por cada cinco laborados.

Además, la iniciativa contempla la creación de un registro electrónico obligatorio para las empresas, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la jornada laboral conforme avance la reducción progresiva.

La discusión sobre la jornada laboral de 40 horas se reactivó en mayo de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de mesas de diálogo entre organizaciones sociales, sindicatos y empresarios. El Senado aprobó el dictamen el 11 de febrero de 2026.

Hasta que concluya el proceso legislativo y se publique en el DOF, la reforma no tendrá efectos obligatorios en el país.

