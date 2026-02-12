UNAM integra a Rosaura Martínez Ruiz, hija de la titular de la SECIHTI, a su Junta de Gobierno

GENERANDO AUDIO...

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avaló por mayoría la incorporación de Rosaura Martínez Ruiz, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, e hija de Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno federal, a la Junta de Gobierno.

Durante la sesión, la postulación fue respaldada por una docena de académicos, quienes rechazaron que su llegada a la Junta de Gobierno atente contra la autonomía universitaria.

Ambrosio Velasco, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, señaló que se han difundido señalamientos en contra de la académica y afirmó que sus padres participaron en luchas estudiantiles en defensa de la autonomía universitaria.

“No puedo yo omitir la sucia campaña, infundios que se han hecho a la doctora Rosaura Martínez Ruíz, en relación a su madre que es una muy destacada universitaria y al igual que su padre, dedicaron su vida en las luchas estudiantiles, incluso con grave riesgo a defender la autonomía universitaria y ahora esas patrañas sacan que está en riesgo” Ambrosio Velasco.

Por su parte, Mari Frances Teresa Rodríguez, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, expresó que la trayectoria académica y el compromiso con los valores universitarios respaldan su integración al órgano colegiado.

“Con el convencimiento de que su trayectoria académica, su calidad intelectual y su compromiso con los valores universitarios la hacen merecedora de formar parte de este órgano de la más alta responsabilidad institucional” Mari Frances Teresa Rodríguez.

Junta de Gobierno de la UNAM: nuevos integrantes

En sesión a puerta cerrada para medios de comunicación, el Consejo dio el visto bueno a Rosaura Martínez, quien ya formaba parte del Consejo Universitario. Su candidatura fue propuesta por 14 integrantes de dicho órgano y respaldada por 137 miembros de la comunidad universitaria.

Rosaura Martínez sustituye en la Junta de Gobierno a la investigadora de la Facultad de Ciencias, Ana Rosa Barahona Echeverría.

El Consejo también avaló la integración de:

Sara Ladrón de Guevara González , antropóloga y ex rectora de la Universidad Veracruzana, en sustitución de Enrique Cabrero Mendoza.

, antropóloga y ex rectora de la Universidad Veracruzana, en sustitución de Enrique Cabrero Mendoza. José María Serna de la Garza, doctor en Derecho y constitucionalista, en sustitución de Margarita Beatriz Luna Ramos.



Presupuesto 2026 de la UNAM y otros asuntos del Consejo Universitario

El Consejo Universitario sesionará para analizar y, en su caso, aprobar el presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a 59 mil 878 millones de pesos. De ese total, 53 mil 749 millones corresponden a subsidio federal, equivalente al 89.8 %, y 6 mil 129 millones a ingresos propios, que representan el 10.2 %.

El pleno también estudiará el dictamen de la Comisión de Trabajo Académico para conferir el grado de profesor emérito a Fernando Serrano Migallón.

Asimismo, valorará otorgar la medalla Gabino Barreda a 12 alumnas y alumnos que concluyeron estudios en 2021, y la medalla Alfonso Caso a 160 graduadas y graduados distinguidos de 2021 y 2022.

En su primera sesión del año, el Consejo analizará crear las especializaciones en Trabajo Social en Salud Mental y en Peritaje en Materia de Trabajo Social, así como modificar la denominación de la especialización en Trabajo Social para la Intervención con Adultos Mayores.

También prevé modificar el Reglamento de las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico y el Reglamento del Consejo Universitario, además de conocer el informe de actividades 2024 del Comité de Transparencia.

