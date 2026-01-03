Reyes Magos, en aprietos: rosca y regalos registran alza de precios
En estas fechas, el costo de la Rosca de Reyes y los juguetes representa uno de los mayores gastos para las familias durante esta celebración. Un análisis de precios muestra un amplio abanico de costos según el tamaño, los ingredientes y el lugar de compra de las roscas, así como el tipo de regalos adquiridos para niñas y niños.
En el caso de las roscas tradicionales, los precios varían dependiendo del establecimiento. Las roscas chicas pueden encontrarse desde 290 pesos en panaderías de barrio, 312 pesos en supermercados y hasta 420 pesos en panaderías de franquicia.
Precios de la Rosca de Reyes tradicional y gourmet
Para las roscas grandes tradicionales, los precios oscilan entre 560, 600 y 650 pesos, dependiendo del punto de venta.
Las roscas gourmet, que incluyen rellenos y presentaciones especiales, elevan aún más el gasto. En tamaño chico, los precios van desde 320 pesos en panaderías de barrio, 500 pesos en supermercados y hasta 650 pesos en franquicias. En tamaño grande, los costos alcanzan 610, 800 y hasta 950 pesos.
A este gasto se suma el costo del chocolate caliente, que puede llegar a 341 pesos, considerando la compra de cinco litros de leche y un paquete de siete tabletas de chocolate de mesa.
Juguetes, el gasto más alto en la celebración
El rubro que más impacta el gasto familiar corresponde a los juguetes de Reyes Magos. De acuerdo con un sondeo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), considerando al menos dos hijos menores por familia y un regalo para cada uno, el gasto promedio es de 1,350 pesos, lo que representa un incremento del 18% respecto a los 1,145 pesos del año anterior.
Juguetes más vendidos y rangos de precios
Entre los juguetes más vendidos este año se encuentran:
- Muñecos de acción, como superhéroes o personajes populares, con precios de 250 a mil 500 pesos en versiones de colección
- Juegos interactivos educativos, con costos entre 300 y 750 pesos
- Peluches, como los Labubus, con precios de 300 a 1,300 pesos, según tamaño
- Muñecas, como Barbie, princesas o LOL, desde 350 pesos en modelos básicos hasta 1,500 pesos en sets con accesorios
- Pistolas de hidrogel o dardos de espuma, con precios que van de 200 a 1,000 pesos
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.