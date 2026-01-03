Reyes Magos, en aprietos: rosca y regalos registran alza de precios

GENERANDO AUDIO...

En estas fechas, el costo de la Rosca de Reyes y los juguetes representa uno de los mayores gastos para las familias durante esta celebración. Un análisis de precios muestra un amplio abanico de costos según el tamaño, los ingredientes y el lugar de compra de las roscas, así como el tipo de regalos adquiridos para niñas y niños.

En el caso de las roscas tradicionales, los precios varían dependiendo del establecimiento. Las roscas chicas pueden encontrarse desde 290 pesos en panaderías de barrio, 312 pesos en supermercados y hasta 420 pesos en panaderías de franquicia.

Precios de la Rosca de Reyes tradicional y gourmet

Para las roscas grandes tradicionales, los precios oscilan entre 560, 600 y 650 pesos, dependiendo del punto de venta.

Las roscas gourmet, que incluyen rellenos y presentaciones especiales, elevan aún más el gasto. En tamaño chico, los precios van desde 320 pesos en panaderías de barrio, 500 pesos en supermercados y hasta 650 pesos en franquicias. En tamaño grande, los costos alcanzan 610, 800 y hasta 950 pesos.

A este gasto se suma el costo del chocolate caliente, que puede llegar a 341 pesos, considerando la compra de cinco litros de leche y un paquete de siete tabletas de chocolate de mesa.

Juguetes, el gasto más alto en la celebración

El rubro que más impacta el gasto familiar corresponde a los juguetes de Reyes Magos. De acuerdo con un sondeo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), considerando al menos dos hijos menores por familia y un regalo para cada uno, el gasto promedio es de 1,350 pesos, lo que representa un incremento del 18% respecto a los 1,145 pesos del año anterior.

Juguetes más vendidos y rangos de precios

Entre los juguetes más vendidos este año se encuentran:

Muñecos de acción , como superhéroes o personajes populares, con precios de 250 a mil 500 pesos en versiones de colección

, como superhéroes o personajes populares, con precios de en versiones de colección Juegos interactivos educativos , con costos entre 300 y 750 pesos

, con costos entre Peluches , como los Labubus, con precios de 300 a 1,300 pesos , según tamaño

, como los Labubus, con precios de , según tamaño Muñecas , como Barbie, princesas o LOL, desde 350 pesos en modelos básicos hasta 1,500 pesos en sets con accesorios

, como Barbie, princesas o LOL, desde en modelos básicos hasta en sets con accesorios Pistolas de hidrogel o dardos de espuma, con precios que van de 200 a 1,000 pesos

