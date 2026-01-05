GENERANDO AUDIO...

Foto: Genaro Zepeda / UnoTV

Durante los últimos días de diciembre 2025, y los primeros de 2026, se registraron 347 homicidios en México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El estado con mayor número de denuncias por este delito fue Chihuahua, con 45.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 108 homicidios, de los cuales 49 ocurrieron el sábado 3 de enero y 59 el domingo 4 de enero de 2026.

Cifra de asesinatos por semana en México

Del 29 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026, la SSPC reportó 347 asesinatos, lo que representa un aumento de 6.1%, aproximadamente, respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 327 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas (últimos días de diciembre y primeros de enero) el estado que mayor número de homicidios concentró fue:

Chihuahua: 45 homicidios

Homicidios por día y estados con más denuncias

29 de diciembre de 2025: 52

Chihuahua: 8

Veracruz: 5

Guanajuato: 4

30 de diciembre de 2025: 56

Guanajuato: 9

Colima: 7

Chihuahua: 4

31 de diciembre de 2025: 41

Baja California: 5

Chihuahua: 4

Estado de México: 4

1 de enero de 2026: 49

Chihuahua: 9

Sinaloa: 8

Sonora: 4

2 de enero de 2026: 41

Chihuahua: 5

Guanajuato: 4

Estado de México: 4

3 de enero de 2026: 49

Chihuahua: 11

Sinaloa: 5

Baja California: 5

4 de enero de 2026: 59

Baja California: 7

Guanajuato: 6

Chihuahua: 4

Total en la semana: 347

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se contabilizan 31 mil 943 homicidios, aproximadamente.

Chihuahua repunta en homicidios en fin de año

El viernes 2 de enero de 2026, en la capital de Chihuahua, autoridades encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición de un hombre ejecutado con disparos en la cabeza en la colonia Granjas del Valle.

De la misma manera, en la carretera Guadalupe y Calvo, en la comunidad de Ojo Frío, fueron hallados dos cuerpos sin vida.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.