Violencia extrema no cede: 4 mil 783 atrocidades en 2025, casi 13 por día

GENERANDO AUDIO...

Causa en Común documentó los casos de violencia extrema. Foto: IA

La masacre ocurrida en un campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, no es un hecho aislado, sino parte de un patrón persistente de violencia extrema en México. De acuerdo con el informe Galería del Horror, elaborado por la organización Causa en Común, durante 2025 se documentaron 4 mil 783 atrocidades reportadas en medios de comunicación, con un saldo de 6 mil 707 víctimas.

Las cifras confirman que a pesar de mostrar una reducción significativa respecto a años como 2022 y 2023 donde los eventos llegaron a más de 6 mil, el país sigue sumido en la violencia. En 2024 se registraron 4 mil 708 atrocidades, lo que evidencia la continuidad de este fenómeno. En promedio, durante 2025 se cometieron 13 atrocidades cada día en el país.

Qué considera una atrocidad Causa en Común

De acuerdo con Causa en Común, una atrocidad se define como el uso intencional de la fuerza física para provocar muerte, lesiones graves o maltrato extremo; causar la muerte de un número elevado de personas; asesinar a personas especialmente vulnerables o de relevancia política; o generar terror social.

Bajo esta definición, la organización documenta hechos de violencia extrema a partir de información publicada en medios de comunicación.

Tipos de atrocidades documentadas en 2025

Entre los hechos clasificados como atrocidades se encuentran:

Asesinatos con tortura

Asesinatos de mujeres con crueldad extrema

Mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres

Masacres

Actos violentos contra la autoridad

Fosas clandestinas

Jornadas de violencia

Asesinato de niñas, niños y adolescentes

Calcinamiento de personas

Asesinato de funcionarios y actores de seguridad

Asesinato de personas de grupos vulnerables

Violación agravada

Intentos de linchamiento y linchamientos

Asesinato de actores políticos

Terrorismo

Esclavitud y trata de personas

Desplazamientos forzados

Asesinato de defensores de derechos humanos

Violencia contra migrantes

Asesinato de periodistas

Campos de exterminio

La organización advierte que, aunque se trata del registro más completo posible, existe un subregistro debido a casos que no son documentados por la prensa.

Las cifras más graves del año

Durante 2025 se registraron, al menos:

Mil 255 asesinatos con tortura

608 mujeres asesinadas con crueldad extrema

456 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres

386 masacres

En promedio, el país registró una masacre diaria, además de un caso diario de mutilación o descuartizamiento y tres asesinatos con tortura cada día.

Fosas clandestinas y hallazgos de inhumaciones ilegales

El informe documenta 301 registros de fosas clandestinas durante el año, con un estimado de más de 400 puntos de inhumación ilegal. Esto representa un promedio de 25 hallazgos mensuales en el país.

Estados con mayor número de atrocidades

Las atrocidades se distribuyen en todo el territorio nacional; sin embargo, las entidades con mayor número de registros fueron:

Sinaloa , con 641 casos

, con 641 casos Guanajuato , con 477

, con 477 Guerrero, con 384

Causa en Común señala que, incluso en estas entidades, el número real podría ser mayor debido a hechos no reportados en medios.

Más allá de las cifras: las víctimas y las respuestas pendientes

El impacto de la violencia extrema no sólo se refleja en el número de casos, sino en las 6 mil 707 víctimas alcanzadas por estos hechos. Ante este panorama, la organización plantea una serie de acciones prioritarias, entre ellas:

Exigir a los Gobiernos locales y federal investigaciones sólidas y resolución de casos

investigaciones sólidas y resolución de casos Impulsar enfoques sociológicos y psicológicos que permitan comprender las realidades locales y prevenir la violencia

que permitan comprender las realidades locales y prevenir la violencia Incrementar presupuestos y recursos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda

para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda Financiar proyectos que documenten y visibilicen las violencias en el país

las violencias en el país Generar alianzas entre sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos para programas de prevención y seguridad

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.