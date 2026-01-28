Violencia extrema no cede: 4 mil 783 atrocidades en 2025, casi 13 por día
La masacre ocurrida en un campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, no es un hecho aislado, sino parte de un patrón persistente de violencia extrema en México. De acuerdo con el informe Galería del Horror, elaborado por la organización Causa en Común, durante 2025 se documentaron 4 mil 783 atrocidades reportadas en medios de comunicación, con un saldo de 6 mil 707 víctimas.
Las cifras confirman que a pesar de mostrar una reducción significativa respecto a años como 2022 y 2023 donde los eventos llegaron a más de 6 mil, el país sigue sumido en la violencia. En 2024 se registraron 4 mil 708 atrocidades, lo que evidencia la continuidad de este fenómeno. En promedio, durante 2025 se cometieron 13 atrocidades cada día en el país.
Qué considera una atrocidad Causa en Común
De acuerdo con Causa en Común, una atrocidad se define como el uso intencional de la fuerza física para provocar muerte, lesiones graves o maltrato extremo; causar la muerte de un número elevado de personas; asesinar a personas especialmente vulnerables o de relevancia política; o generar terror social.
Bajo esta definición, la organización documenta hechos de violencia extrema a partir de información publicada en medios de comunicación.
Tipos de atrocidades documentadas en 2025
Entre los hechos clasificados como atrocidades se encuentran:
- Asesinatos con tortura
- Asesinatos de mujeres con crueldad extrema
- Mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres
- Masacres
- Actos violentos contra la autoridad
- Fosas clandestinas
- Jornadas de violencia
- Asesinato de niñas, niños y adolescentes
- Calcinamiento de personas
- Asesinato de funcionarios y actores de seguridad
- Asesinato de personas de grupos vulnerables
- Violación agravada
- Intentos de linchamiento y linchamientos
- Asesinato de actores políticos
- Terrorismo
- Esclavitud y trata de personas
- Desplazamientos forzados
- Asesinato de defensores de derechos humanos
- Violencia contra migrantes
- Asesinato de periodistas
- Campos de exterminio
La organización advierte que, aunque se trata del registro más completo posible, existe un subregistro debido a casos que no son documentados por la prensa.
Las cifras más graves del año
Durante 2025 se registraron, al menos:
- Mil 255 asesinatos con tortura
- 608 mujeres asesinadas con crueldad extrema
- 456 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres
- 386 masacres
En promedio, el país registró una masacre diaria, además de un caso diario de mutilación o descuartizamiento y tres asesinatos con tortura cada día.
Fosas clandestinas y hallazgos de inhumaciones ilegales
El informe documenta 301 registros de fosas clandestinas durante el año, con un estimado de más de 400 puntos de inhumación ilegal. Esto representa un promedio de 25 hallazgos mensuales en el país.
Estados con mayor número de atrocidades
Las atrocidades se distribuyen en todo el territorio nacional; sin embargo, las entidades con mayor número de registros fueron:
- Sinaloa, con 641 casos
- Guanajuato, con 477
- Guerrero, con 384
Causa en Común señala que, incluso en estas entidades, el número real podría ser mayor debido a hechos no reportados en medios.
Más allá de las cifras: las víctimas y las respuestas pendientes
El impacto de la violencia extrema no sólo se refleja en el número de casos, sino en las 6 mil 707 víctimas alcanzadas por estos hechos. Ante este panorama, la organización plantea una serie de acciones prioritarias, entre ellas:
- Exigir a los Gobiernos locales y federal investigaciones sólidas y resolución de casos
- Impulsar enfoques sociológicos y psicológicos que permitan comprender las realidades locales y prevenir la violencia
- Incrementar presupuestos y recursos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda
- Financiar proyectos que documenten y visibilicen las violencias en el país
- Generar alianzas entre sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos para programas de prevención y seguridad
