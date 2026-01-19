¿Quieres casa? Estos salarios mínimos piden para acceder a Vivienda para el Bienestar
El programa Vivienda para el Bienestar seguirá activo durante 2026, pero muchos se preguntan cuál es el ingreso mínimo para obtener una casa. En Unotv.com te contamos los detalles
El Infonavit y la Conavi son dos de las principales instituciones que participan en esta estrategia federal. De acuerdo con información oficial, el requisito de ingresos es el mismo para ambas dependencias. Es uno de los filtros clave para seleccionar a los beneficiarios del programa de vivienda social.
¿Cuántos salarios mínimos pide Vivienda para el Bienestar?
Para poder aplicar al programa de Vivienda para el Bienestar, las personas interesadas deben ganar entre uno y dos salarios mínimos mensuales.
Este rango aplica tanto para quienes son derechohabientes de Infonavit como para quienes buscan apoyo mediante Conavi.
El objetivo del programa es apoyar a personas de bajos ingresos que no cuentan con una vivienda propia, facilitando el acceso a una casa mediante esquemas simplificados y con menos requisitos que en años anteriores.
Requisitos para solicitar casa con Infonavit
El Infonavit maneja un proceso distinto al de Conavi y sólo pueden participar personas que sean trabajadores formales y derechohabientes del instituto.
Entre los requisitos vigentes se encuentran:
- No tener una vivienda propia
- No haber recibido antes un subsidio de vivienda
- Contar con empleo formal
- Ganar máximo dos salarios mínimos
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que los requisitos para solicitar un crédito hipotecario se redujeron de forma significativa.
Requisitos para aplicar en Conavi
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) atiende principalmente a personas que no son derechohabientes de Infonavit, Fovissste u otros institutos de vivienda.
Además del ingreso de uno a dos salarios mínimos, los requisitos son:
- Tener 18 años o más
- En caso de ser menor de edad, contar con dependientes económicos
- No haber recibido previamente un apoyo por parte de la Conavi.
- No tener casa propia
El registro se realiza mediante módulos presenciales que instala Conavi en distintas regiones del país. Por ahora, no hay convocatorias abiertas, pero autoridades confirmaron que se abrirán nuevos registros en los próximos meses.
Las autoridades federales señalaron que el programa Vivienda para el Bienestar continuará ampliándose en 2026, con nuevas etapas de registro y entrega de casas para personas de bajos ingresos.
