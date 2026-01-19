Los vestidos que hicieron historia: el legado de Valentino Garavani en la moda

GENERANDO AUDIO...

Los diseños más icónicos de Valentino. Foto: Getty Images

La muerte de Valentino Garavani a los 93 años este lunes 19 de enero marca el adiós a uno de los grandes arquitectos de la moda del siglo XX, más allá de su nombre convertido en marca, Valentino fue un creador de siluetas, colores y códigos estéticos que transformaron la manera de entender la elegancia femenina a través de distintos vestidos.

El legado no se mide solo en décadas de trabajo, sino en prendas que quedaron grabadas en la historia de la moda, algunas inmortalizadas por celebridades y otras convertidas en sellos universales de la alta costura.

Este es un recorrido por los diseños, piezas y estilos más importantes que consolidaron a Valentino como un “emperador de la moda”.

El “rojo Valentino” convertido en símbolo

Foto: Getty Images

Si hay un elemento que define la obra de Valentino Garavani es el rojo Valentino, no se trata de un tono cualquiera, sino de un rojo intenso, vibrante y profundamente sofisticado que el diseñador convirtió en su firma desde finales de los años cincuenta. Valentino solía decir que este color favorecía a todas las mujeres y transmitía fuerza, pasión y glamour.

A lo largo de su carrera, este rojo apareció en vestidos de gala, alta costura y colecciones prêt-à-porter, convirtiéndose en un sello reconocible incluso sin necesidad de ver el logotipo.

Algunas de las celebridades que han usado un vestido rojo Valentino en toda la historia son:

Anne Hathaway

Llevó un vestido rojo de Valentino Haute Couture en los Premios Oscar 2011. Es uno de los ejemplos más icónicos del rojo Valentino en alfombra roja y uno de los looks más recordados en la historia reciente de los Oscar.

Elizabeth Taylor

Fue una de las grandes musas del diseñador y llevó en múltiples ocasiones vestidos rojos de Valentino, tanto en galas como en eventos privados. Estas piezas reflejaban el lujo clásico y la artesanía que definieron la relación del modisto con el Hollywood dorado.

Gwyneth Paltrow

A lo largo de su carrera, ha usado vestidos rojos de Valentino en distintos eventos formales, consolidándose como una de las celebridades asociadas a la elegancia sobria y atemporal de la maison italiana.

Legado de Valentino presente en Salma Hayek

Foto: Getty Images

Aunque Valentino Garavani se retiró de la moda en 2008, la maison que fundó continúa siendo un referente de elegancia en la actualidad. Prueba de ello son los looks recientes que celebridades como Salma Hayek han llevado en desfiles de la firma.

La actriz asistió a un show de Valentino luciendo piezas de la casa italiana, confirmando que el legado estético del diseñador sigue vigente y presente en las nuevas generaciones.

En el desfile de 2024, Salma Hayek lució un look de Valentino de color morado compuesto por una falda midi y zapatos de plataforma en tono plateado, una propuesta que combinó dramatismo, sofisticación y un aire contemporáneo.

El conjunto destacó por su silueta elegante pero poderosa, con guiños al maximalismo y a la teatralidad que hoy caracteriza a la casa italiana, sin perder la feminidad que ha sido parte esencial del ADN de Valentino desde sus orígenes.

El vestido blanco y negro de Julia Roberts en los Oscar

Foto: Getty Images

Uno de los momentos más icónicos de la moda en alfombras rojas ocurrió en 2001, cuando Julia Roberts ganó el Oscar a Mejor Actriz usando un vestido vintage de Valentino. El diseño, en blanco y negro, con silueta depurada y elegancia clásica, se convirtió en uno de los looks más recordados en la historia de los Premios de la Academia.

Esta prenda no solo consolidó la relación de Valentino con Hollywood, sino que demostró que la sobriedad bien ejecutada podía ser tan impactante como la opulencia.

El vestido amarillo de Cate Blanchett en los Oscar 2005

Foto: Getty Images

Otro momento inolvidable fue el vestido amarillo de tafetán que Cate Blanchett lució en los Oscar de 2005. Diseñado por Valentino, este look rompió con la idea de que los colores vibrantes eran arriesgados para la alfombra roja y pasó directamente a la historia como uno de los vestidos más audaces y celebrados del evento.

El diseño reafirmó la capacidad del creador italiano para combinar color, estructura y sofisticación sin perder elegancia.

Los vestidos de Jackie Kennedy

Foto: Getty Images

Valentino mantuvo una relación muy cercana con Jackie Kennedy, a quien vistió en numerosas ocasiones. El momento más emblemático fue el vestido que diseñó para su boda con Aristóteles Onassis en 1968, una pieza sobria, refinada y profundamente elegante.

A través de Jackie, Valentino consolidó su vínculo con la alta sociedad internacional y con una idea de elegancia silenciosa que se convirtió en uno de los pilares de su estética.

Vestidos de alta costura con bordados y encajes

Foto: Getty Images

Florence Pugh lució un vestido rojo de Valentino con espalda descubierta y falda amplia en los British Fashion Awards en Londres 2022, un diseño que combina la elegancia clásica de la casa con un toque moderno y glamuroso, reflejando cómo la firma continúa siendo referente en alfombras rojas actuales.

Más allá de piezas concretas, Valentino fue reconocido por su obsesión por la artesanía, bordados hechos a mano, encajes delicados, lazos, volantes y aplicaciones florales formaron parte esencial de sus colecciones de alta costura.

Estas prendas, muchas veces alejadas de la estridencia, destacaban por la perfección del corte y la atención al detalle, valores que definieron la tradición de la moda italiana de lujo.

La moda nupcial de Valentino

Foto: Getty Images

Valentino también dejó una huella profunda en la moda nupcial, con vestidos de novia caracterizados por líneas limpias, tejidos etéreos y una feminidad atemporal. Sus diseños marcaron tendencia entre mujeres de la élite y celebridades que buscaban elegancia clásica sin excesos.

En este caso la princesa Magdalena de Suecia llevó un vestido de Valentino Haute Couture con motivo de su boda con Christopher O’Neill en 2013. La prenda no fue el vestido de la ceremonia religiosa, sino el vestido de gala para la recepción nupcial, algo habitual en bodas reales europeas.

Aunque se retiró en 2008, el ADN de Valentino continúa presente en la maison que fundó, sus códigos, desde el rojo, la elegancia clásica, la artesanía y la feminidad refinada, siguen siendo referencia obligada para diseñadores y amantes de la moda.

Las prendas icónicas de Valentino Garavani no solo vistieron a celebridades, sino que definieron una manera de entender el lujo, una estética que trascendió modas pasajeras y que hoy, tras su muerte, se consolida como un legado eterno.

