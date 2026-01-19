España se suma: los accidentes de tren más letales a nivel mundial 

GENERANDO AUDIO...

El último siniestro ocurrió el 18 de enero en España. Foto: AFP.

El reciente accidente de dos trenes en España, el cual cobró la vida de al menos 39 personas, se suma a la lista de tragedias ferroviarias más fuertes que han ocurrido en todo el mundo.

De acuerdo con la empresa ferroviaria Iryo, una de las unidades salió de la estación de origen en la provincia de Córdoba, en España, a las 18:40 horas del 18 de enero. Trasladaba a 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista.

Poco después, el tren se descarriló e invadió la vía contigua, provocando un choque contra otro tren que también quedó descarrilado. El incidente ha dejado, hasta el momento, 39 personas fallecidas.

Este siniestro se suma a la lista de accidentes de tren ocurridos en todo el mundo. A continuación, te mostramos cinco de los principales casos.

Los peores accidentes de trenes alrededor del mundo

Sri Lanka

El 26 de diciembre del 2004, un tsunami arrastró el tren de pasajeros “Queen of the Sea”, en el pueblo costero de Peraliya, en Sri Lanka. Este se debió a un terremoto originado en el Océano Índico.

De acuerdo con información oficial, el tren estaba lleno de pasajeros cuando circulaba en la línea costera Colombo-Matara. El tsunami golpeó el tren repetidamente, destrozando los vagones y ahogando a pasajeros que no pudieron escapar de los carros inundados.

Según las autoridades, murieron más de mil 700 personas. Por ello, esta tragedia fue catalogada como el peor siniestro ferroviario en la historia del país.

Etiopía

Durante el 13 de enero de 1985, un tren de pasajeros se descarriló sobre un puente curvado entre las ciudades Dire Dawa y Addis Ababa, en Etiopía.

El Ministerio de Transportes indicó que la unidad pesada cayó en un barranco profundo, debido a que excedió la velocidad permitida en la curva. Por este accidente de tren, el gobierno contabilizó al menos 428 personas muertas y más de 500 heridas.

Índia

El 6 de junio de 1981, un tren de pasajeros se descarriló y cayó de un puente sobre el río Bagmati, en Bihar, Índia, como consecuencia de fuertes lluvias.

Las autoridades reportaron que 235 personas murieron, toda vez que algunos cuerpos no fueron recuperados del río. Por ello, es la tragedia ferroviaria más letal de dicho país.

Italia

En la noche de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, 517 personas murieron por intoxicación dentro de un tren de mercancías que era arrastrado por dos locomotoras de vapor en Balvano, provincia de Potenza, en Italia.

La unidad -que trasladaba clandestinamente a cientos de pasajeros- quedó atascada en la gallería “Delle Armi”, un túnel de pronunciada pendiente y poca ventilación.

Los motores emanaron grandes cantidades de monóxido de carbono, mismos que se acumuló y asfixió a las personas que iban en los vagones.

El gobierno italiano informó sobre 517 personas fallecidas, toda vez que 90 intoxicados lograron salvarse.

España

De igual forma, el 3 de enero de 1944, un tren chocó contra dos locomotoras cerca de la localidad de Torre del Bierzo, en la provincia de León, España.

La unidad, perteneciente a la línea Madrid-La Coruña, sufrió problemas en los frenos mientras bajaba al puerto del Manzanal. Al no poder detenerse a tiempo, impactó contra una locomotora en maniobras y un tren de mercancías que iban en sentido contrario dentro del túnel

Informes gubernamentales señalaron que hubo 78 personas muertas y 75 heridas. Sin embargo, especialistas de la época resaltaron que la cifra pudo ser de 100 muertos.

En México, descarrilamiento de Tren Interoceánico deja 14 muertos

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

Al momento del accidente viajaban 250 personas a bordo del tren.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que se tienen avances en la investigación sobre el descarrilamiento. De acuerdo con la dependencia federal, se ha logrado la extracción de la caja negra de la locomotora, entre otras acciones, para esclarecer las causas del accidente.

La FGR también confirmó que se tiene ya la identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: