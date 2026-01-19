Arqueólogos siguen descifrando secretos en X’Baatún

GENERANDO AUDIO...

Foto: Kattia Espinosa

El reconocimiento arqueológico del sitio maya X’Baatún, ubicado en el parque ejidal Oxwatz, en Tekal de Venegas, sigue revelando información sobre la importancia de esta antigua ciudad.

A finales de 2025, el proyecto X’Baatún llevó a cabo recorridos de superficie, levantamientos con dron y diversos estudios que permitieron confirmar que el asentamiento es más extenso de lo que se creía.

“Lo que vimos es que en el exterior, en las cuatro direcciones y sobre todo hacia el sur, el sitio de X’Baatun se conecta con otro sitio más pequeño, que el camino está alrededor de un pequeño cenote, y que hay también una gran cantidad de estructuras, plataformas, estructuras en la parte superior y destacando una pirámide de unos 35 metros de lado por unos 6 o 7 de altura que sería el epicentro de esta segunda zona”, Juan García Targa, arqueólogo.

Con inversión de la Universidad de Cantabria, España; los arqueólogos pudieron documentar más de 200 estructuras.

¿Qué significa X’Baatún?

X’Baatún en lengua maya significa “lugar donde se recoge el agua o donde se recolecta el agua” y está ubicado junto a varios cuerpos de agua y cenotes.

El análisis preliminar de material cerámico, realizado por expertos de la Universidad de Cantabria, sugieren una posible relación con Ek’ Balam.

“Una buena parte de los materiales corresponden a ollas para el almacenamiento fundamentalmente de agua, con lo cual eso podría indicar que una de las funciones del sitio podría ser de carácter ritual relacionado con el uso ritual del agua”, Juan García Targa, arqueólogo.

El proyecto es avalado por el Consejo de Arqueología del INAH, encabezado por especialistas de las universidades de Barcelona y Cantabria; y cuenta con el respaldo académico de la UADY y la colaboración activa de comunidades locales de Tekal de Venegas y Dzoncauich.

Los arqueólogos concluyeron que esta antigua ciudad maya no fue un asentamiento satélite de Izamal, como se creyó durante años, sino un centro con identidad propia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.