Sale nueva caravana de la Frontera Sur de México, la segunda en la era Trump y la quinta de este año

La madrugada de este domingo partió una nueva caravana de la Frontera Sur de México, sería la segunda desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y la número cinco de este año.

Cerca de 3 mil extranjeros salieron desde Tapachula, Chiapas, tras la desesperación por la cancelación de la aplicación CBP ONE, desde el pasado lunes.

“Estamos saliendo en caravana porque supuestamente dicen que la CBP ONE ha cerrado; han cerrado muchos locales aquí, han cerrado hasta las ayudas que daban el COMAR, también han cerrado, dicen, entonces no podemos estar aquí porque aquí no hay trabajo”.