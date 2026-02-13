Hace un año regresó el sarampión a México, ¿cómo vamos a detener el brote?

GENERANDO AUDIO...

Hay brote de sarampión en México. Foto: Getty Images | Ilustrativa

A un año del repunte de sarampión en México, la enfermedad suma 28 personas muertas y más de 9 mil casos confirmados en el país. La alerta se concentra en Jalisco, donde se reportan 2 mil 365 casos, mientras que en la Ciudad de México los contagios se duplicaron en tres semanas, al pasar de 97 a 217.

Rodrigo Romero Feregrino, de la Asociación Mexicana de Vacunología, advirtió que el brote podría extenderse si no aumenta la cobertura de inmunización.

“Si no disminuimos el número de personas que tengan riesgo de enfermar por medio de la vacunación, con la movilidad que pueda haber durante el Mundial y los viajes, pues podemos ver que aumenten más los casos “, Rodrigo Romero Feregrino, Asociación Mexicana de Vacunología

Romero Feregrino también reconoció que las coberturas actuales no son suficientes.

“Las coberturas de vacunación no están bien, no están bien en México, no están bien en Norteamérica, no están bien en América y no están bien en muchas regiones del mundo”, Rodrigo Romero Feregrino, Asociación Mexicana de Vacunología

México podría perder estatus libre de sarampión

Sobre el estatus de país libre de sarampión, el especialista explicó que lo urgente es frenar el brote.

“Lo importante es ¿cómo vamos a detener este brote? Y como es muy probable que perdamos la certificación, ¿Qué vamos a hacer en el futuro para retomar la certificación?, no solo la certificación, sino retomar todo el plan de vacunación y retomar todas las coberturas porque al final lo que estamos viendo hoy con sarampión es un aviso”, Rodrigo Romero Feregrino, Asociación Mexicana de Vacunología

Ante el próximo Mundial, alertó que la movilidad internacional podría incrementar los contagios si no se refuerza la vacunación.

Sin embargo, llamó a la calma: “No hay que caer en pánico, solo hay que actuar”.

¿Quiénes se pueden vacunar contra el sarampión?

Se pueden vacunar contra el sarampión desde los 6 meses hasta los 49 años de edad. Mientras que los mayores de 50 años y las personas de la tercera edad no es necesario que se vacunen, ya que es considerada una población no susceptible a sarampión, dado que vienen de generaciones en donde ya tuvieron contacto con el virus.

