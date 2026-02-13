Desalojan con policías a Marx Arriaga de la SEP; reportan posible destitución

GENERANDO AUDIO...

Marx Arriaga fue desalojado con apoyo de seguridad. Foto: Cuartoscuro

El director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue desalojado de su oficina con apoyo de personal de seguridad. De acuerdo con reportes preliminares, habría sido destituido de su cargo, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de la dependencia.

En videos difundidos en redes sociales se observa al funcionario discutiendo con un oficial, y posteriormente es escoltado fuera del inmueble por personal de seguridad y dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Por su parte, el funcionario convocó a una rueda de prensa a las 17:00 horas a las afueras de la Secretaría, donde presuntamente buscaría denunciar públicamente las acciones de la institución educativa.

Video muestra momento del desalojo

En la grabación se observa que el funcionario es conducido por los pasillos del edificio sin oponerse, acompañado en todo momento por personal de seguridad y elementos federales.

Al llegar al elevador para dirigirlo a su oficina, no se le dejó solo mientras recogía sus pertenencias. Los oficiales permanecieron detrás de él durante el proceso.

En el video se escucha a Marx Arriaga dirigirse a los elementos:

“Venga, oficiales, anímense. Están con un obradorista, que no les dé miedo, oficiales. Están siguiendo indicaciones, está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución”.

El funcionario también pidió, en tono irónico, que “completaran el teatro” mientras continuaba el procedimiento. Finalmente, fue acompañado hasta la salida del inmueble.

Quién es Marx Arriaga

Marx Arriaga Navarro se desempeñaba como titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP y fue uno de los principales responsables del rediseño de los nuevos libros de texto gratuitos impulsados durante la administración federal anterior.

Su perfil ha estado vinculado a posturas cercanas al proyecto educativo de la llamada Cuarta Transformación, lo que lo colocó en el centro del debate público en distintos momentos.

Antecedentes de críticas a Marx Arriaga

En meses recientes, legisladores y dirigentes de oposición habían solicitado su destitución, particularmente tras la controversia generada por los contenidos de los libros de texto y el proceso de distribución.

Hasta ahora, la SEP no ha emitido un comunicado oficial que confirme o niegue su salida del cargo.

