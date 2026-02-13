¿No sabes si ya cayó tu beca? Consulta la fecha de pago y cómo consultar tu depósito

GENERANDO AUDIO...

¿Ya sabes cuándo te cae tu beca Benito Juárez o Rita Cetina? Foto: Archivo

El primer pago de la Beca Rita Cetina Gutiérrez correspondiente al bimestre enero–febrero 2026 comenzará a dispersarse el miércoles 18 de febrero, de acuerdo con información difundida por canales oficiales de Bienestar.

El depósito aplicará únicamente para beneficiarios de continuidad, es decir, quienes ya formaban parte del programa. Los estudiantes de nuevo ingreso deberán esperar el calendario correspondiente a su incorporación.

Programas que recibirán el pago

El recurso del bimestre enero–febrero será depositado a:

Beneficiarios de la Beca Rita Cetina Gutiérrez

Estudiantes inscritos en la Beca Universal Benito Juárez

El pago se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo verificar si ya cayó el depósito?

Puedes consultar el estatus de tu pago mediante:

Buscador de Estatus , ingresando tu CURP en el portal oficial.

, ingresando tu CURP en el portal oficial. Llamando al 800 900 2000 e ingresando los 16 dígitos de tu tarjeta.

e ingresando los 16 dígitos de tu tarjeta. A través de la app del Banco del Bienestar, donde podrás revisar saldo y movimientos.

Importante: solo padres o tutores pueden recibir la beca

Las autoridades recordaron que el apoyo únicamente puede ser entregado al padre, madre o tutor legal del estudiante. En caso de que acuda una persona distinta, no se podrá realizar la entrega del incentivo, por lo que es importante acudir con la documentación correspondiente.

Montos de la Beca Rita Cetina en 2026

Secundaria

1,900 pesos bimestrales por estudiante.

por estudiante. En hogares con dos o más estudiantes, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno .

. Los pagos son bimestrales y no incluyen julio–agosto.

Primaria (registro 2026)

2,500 pesos anuales por estudiante inscrito este año.

Continuidad de 2025 o anteriores (primaria y preescolar)

Las familias que ya recibían el apoyo mantienen 1,900 pesos bimestrales.

¿Cuánto paga la Beca Benito Juárez en 2026?

La Beca Benito Juárez se entrega a estudiantes de preparatoria o bachillerato con un apoyo de 1,900 pesos bimestrales, excepto durante el bimestre correspondiente al periodo vacacional de verano.

