Marx Arriaga: trayectoria y controversias del polémico funcionario de la SEP

GENERANDO AUDIO...

Marx Arriaga polémico funcionario de la SEP. Foto: Cuartoscuro

Marx Arriaga volvió al ojo público tras darse a conocer que habría sido destituido de la dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y desalojado por elementos de seguridad. Pero, ¿quién es el funcionario? Uno TV te da los detalles.

¿Quién es Marx Arriaga Navarro?

De acuerdo con el sitio de la SEP, Marx Arriaga Navarro fungía como director general de Materiales Educativos. El funcionario público es originario de Texcoco, en el Estado de México.

Es Doctor en Filología Hispánica y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De acuerdo con información oficial, Marx Arriaga, desde 2022, encabezó el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.

Como parte de sus aportes, Marx Arriaga colaboró con la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos en el marco del Humanismo Mexicano, bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El sitio oficial de la SEP destaca que Arriaga Navarro ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Estatal 2015 de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua, en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta.

Además, destacaron que era parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

¿Cuáles son las polémicas de Marx Arriaga Navarro?

Uso de Mansplaining:

Marx Arriaga Navarro ha protagonizado algunas polémicas a lo largo de su carrera. Una de ellas, fue cuando lo señalaron de practicar Mansplaining, es decir, una práctica que busca deslegitimar las habilidades o argumentos de una mujer a través del discurso.

En redes sociales, se viralizó un video en donde Marx Arriaga dio una lista a las mujeres “cambiar el sistema machista”.

“¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno: cultura lo cual les dará identidad. Y, dos: educación para desarrollar un pensamiento crítico”, afirmó en ese momento.

Sin embargo, no es fue la única. Ahora, Marx Arriaga fue desalojado por elementos de seguridad de las instalaciones de la SEP. En grabaciones compartidas en redes sociales, se ve al funcionario encarar a los agentes a los que, por un momento pareciera retarlos a ponerle las esposas

“Venga, se anima a las esposas o no se anima”, afirmó Marx Arriaga mientras extendía las manos frente a un oficial.

Durante su camino a la salida, Arriaga Navarro ironizó asegurando que llevaban “un criminal”.

En la lista las polémicas de Arriaga Navarro también están los libros de texto gratuito que generaron gran debate cuando se dieron a conocer.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.