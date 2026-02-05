Aguas con este mensaje: te chantajean en Instagram para robarte

GENERANDO AUDIO...

Mensaje en Instagram usa historias de amor para robar dinero. Foto: Getty Images

Un mensaje falso en Instagram está siendo usado para robar dinero mediante criptomonedas. El texto llega desde grupos de Instagram y cuentas desconocidas.

Los delincuentes mencionan que una persona está en peligro, perseguida o escondida, por lo que supuestamente convierte todo su dinero en criptomonedas y comparte el acceso a una cuenta falsa para “protegerlo”.

El engaño busca que la víctima confíe, acceda a un sitio web fraudulento y termine perdiendo su dinero.

Mensaje falso en Instagram

El texto habla de persecuciones, problemas graves y la necesidad de desaparecer por un tiempo. Para generar confianza, agrega frases afectivas como “eres mi todo” o “cuida de nuestro hijo”.

Después, el mensaje comparte supuestos datos de una cuenta con millones en criptomonedas, junto con una página web poco conocida. También pide tomar capturas de pantalla “urgentes”, una técnica común para presionar y evitar que la víctima reflexione.

¿Cómo funciona el robo con cuentas falsas de criptomonedas?

Una vez que la víctima entra al sitio web falso, puede ver un saldo elevado en criptomonedas, lo que genera confianza. Sin embargo, al intentar retirar el dinero, la página solicita un pago previo, bajo conceptos como:

Comisión de retiro

Impuesto de liberación

Activación de cuenta

Ese depósito es el verdadero objetivo del fraude. Tras realizarlo, el dinero se pierde y el sitio deja de responder.

Las criptomonedas son usadas porque no permiten rastreo ni devolución, lo que dificulta recuperar el dinero robado.

Señales claras de que es un fraude en Instagram

Historias exageradas o de peligro inmediato

Lenguaje emocional y afectivo sin conocerte

Enlaces a páginas desconocidas

Uso de chantaje

Promesas de grandes cantidades de dinero

Uso de criptomonedas como único medio

Estos elementos son característicos de estafas digitales activas en redes sociales.

¿Qué hacer si recibes este mensaje falso?

Si recibes un mensaje similar, se recomienda:

No aceptar la solicitud de mensaje

No ingresar a enlaces compartidos

No enviar dinero ni datos personales

Reportar la cuenta como estafa en Instagram

Bloquear de inmediato al usuario

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.