Human Rights Watch señala retroceso democrático en gobierno de AMLO

Andrés Manuel López Obrador presidió un proceso de retroceso democrático en México, marcado por reformas que debilitaron la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho, señaló Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2026.

La organización advirtió que, al cierre de ese sexenio, el país heredó graves problemas de derechos humanos, entre ellos violencia criminal extrema y abusos cometidos por autoridades civiles y militares.

De acuerdo con HRW, aunque durante el gobierno de López Obrador más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, los avances sociales coexistieron con decisiones institucionales que minaron contrapesos democráticos, particularmente en el ámbito judicial y de rendición de cuentas.

Reforma judicial y debilitamiento institucional

El informe subraya que, con el respaldo del expresidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma constitucional que obliga a jueces y magistrados a someterse a elecciones populares, incluidas las ministras y ministros de la Suprema Corte.

Para HRW, este cambio amenaza gravemente la independencia judicial y no atiende los obstáculos estructurales para el acceso a la justicia.

Las primeras elecciones judiciales, celebradas en junio, estuvieron marcadas por baja participación y cuestionamientos sobre la integridad del proceso, lo que generó preocupación internacional, incluida la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.

Seguridad y violencia criminal

Human Rights Watch advierte que la violencia se mantuvo en niveles extremadamente altos. En 2024, la tasa oficial de homicidios superó los 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más elevadas a nivel mundial.

El informe documenta repuntes de violencia regional, asesinatos de funcionarios locales y vínculos entre autoridades y el crimen organizado, así como el impacto del tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos.

Impunidad y acceso limitado a la justicia

La organización sostiene que la impunidad sigue siendo generalizada. Los fiscales resuelven aproximadamente uno de cada diez homicidios, en un contexto de carencias técnicas, falta de recursos y uso de pruebas obtenidas mediante tortura.

HRW también cuestiona la reelección de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al considerar que el organismo no ejerció un escrutinio sólido sobre el gobierno anterior.

Tortura y detenciones arbitrarias

El informe señala que la tortura continúa siendo una práctica extendida. Entre 2019 y 2025 se documentaron más de 3 mil casos denunciados, con más de 4 mil víctimas.

Además, HRW alerta por la expansión de la prisión preventiva obligatoria, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado eliminarla por ser contraria a estándares internacionales.

Militarización y abusos de fuerzas armadas

Human Rights Watch advierte que el gobierno amplió el papel del Ejército en tareas civiles y de seguridad pública, incluida la transferencia de la Guardia Nacional a control militar.

El informe documenta casos de ejecuciones extrajudiciales, violencia contra civiles y falta de cooperación castrense en investigaciones de violaciones graves a derechos humanos, como el caso Ayotzinapa.

Desapariciones y riesgo para buscadores

El reporte destaca que en México más de 130 mil personas permanecen desaparecidas, sin que el Estado haya tomado medidas suficientes para prevenir estos delitos o sancionar a los responsables.

HRW subraya el riesgo que enfrentan los familiares y colectivos de búsqueda, con asesinatos de personas dedicadas a localizar a desaparecidos.

Transparencia, prensa y libertad de expresión

El cierre del Instituto Nacional de Transparencia y la creación de nuevos registros de identidad y telefonía son señalados como retrocesos en privacidad y acceso a la información pública.

México se mantuvo como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con asesinatos y casos de acoso judicial contra comunicadores y defensores de derechos humanos.

Derechos de mujeres, migrantes y población LGBT

Aunque HRW reconoce avances normativos —como la creación de la Secretaría de las Mujeres y reformas en derechos indígenas y LGBT—, el informe advierte que persisten altos niveles de violencia de género, feminicidios y agresiones contra personas por su orientación sexual o identidad de género.

En materia migratoria, alerta por la militarización del control fronterizo y los riesgos que enfrentan personas deportadas en regiones con fuerte presencia criminal.

