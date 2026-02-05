México-EE. UU.: el tamaño de un compromiso de 431.7 millones de metros cúbicos de agua

GENERANDO AUDIO...

México se comprometió a entregar un volumen de agua. Foto: Cuartoscuro

El 3 de febrero de 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos formalizaron un nuevo acuerdo en el marco del Tratado de Aguas de 1944, mediante el cual se reiteró el compromiso de México de entregar 431 millones 700 mil metros cúbicos de agua al año durante un ciclo de cinco años, provenientes de la cuenca del Río Bravo.

Se trata de un volumen significativo si se compara con el consumo anual de agua en ciudades fronterizas mexicanas y con referencias de uso cotidiano, en un contexto marcado por la sequía que afectó al país desde 2021, se intensificó en 2023 y, aunque ha mostrado una reducción reciente, aún persiste en regiones del norte.

Tratado de Aguas de 1944: el acuerdo actualizado el 3 de febrero de 2026

El Tratado de Aguas de 1944 regula el uso y distribución de los recursos hídricos compartidos entre México y Estados Unidos, en particular los provenientes de los ríos Bravo y Colorado. Bajo este esquema, México debe entregar a Estados Unidos un volumen mínimo anual de agua dentro de ciclos de cinco años.

En su actualización más reciente, ambas partes ratificaron que México entregará 431.7 millones de metros cúbicos de agua por año, lo que equivale a 431 mil 700 millones de litros, además de establecer mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento del acuerdo en un contexto de estrés hídrico regional.

Años de consumo: a cuánto equivale el volumen comprometido

Para dimensionar qué tan grande es ese volumen de agua, se puede comparar con el consumo promedio de la población. Según datos oficiales de la Conagua, en México cada persona usa en promedio 3 mil 692 litros de agua al año. Si se toma como referencia ese indicador, el agua que México debe entregar a Estados Unidos en un solo año equivale a décadas —e incluso siglos— del consumo doméstico total de varias ciudades fronterizas del país.

Aldama, Tamaulipas (28 mil 725 habitantes): más de 4 mil años de consumo de toda la ciudad.

más de de consumo de toda la ciudad. Ciudad Juárez, Chihuahua (1.65 millones): cerca de 71 años de consumo urbano.

cerca de de consumo urbano. Monterrey, Nuevo León (1.43 millones): poco más de 82 años de consumo total.

poco más de de consumo total. Nogales, Sonora (264 mil 782 habitantes): alrededor de 440 años de consumo.

alrededor de de consumo. Piedras Negras, Coahuila (173 mil 959 habitantes): cerca de 670 años de consumo.

cerca de de consumo. Nuevo Laredo, Tamaulipas (425 mil 058 habitantes): aproximadamente 275 años de consumo.

Las equivalencias anteriores se obtienen al dividir el volumen total de agua comprometido en un año entre el consumo promedio anual de cada habitante y, después, entre la población de cada ciudad. Es decir, primero se calcula cuántas personas podrían usar esa cantidad de agua durante un año y luego se traduce ese número en cuántos años alcanzaría para abastecer a una ciudad completa. Mientras menos habitantes tiene una ciudad, más años alcanza; mientras más grande es la población, el tiempo se reduce.

Piscinas, pipas y presas: equivalencias del volumen comprometido

Para dimensionar el tamaño del compromiso:

Más de 170 mil piscinas olímpicas de 2 mil 500 metros cúbicos o 2.5 millones de litros

de 2 mil 500 metros cúbicos o 2.5 millones de litros Alrededor de 43 millones de pipas de 10 mil litros

Casi 40% de la capacidad total de la presa El Cuchillo, en Nuevo León que puede almacenar hasta mil 123 billones de litros

La cuenca del Río Bravo, el punto crítico del acuerdo

Aunque casi 93% del territorio nacional presenta actualmente condiciones hídricas favorables, la cuenca del Río Bravo continúa siendo la región más vulnerable, con zonas donde persiste la sequía, de acuerdo con reportes recientes.

Esta cuenca es estratégica no solo para el abasto urbano y agrícola, sino también para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. En diciembre de 2025, México inició la entrega de 249.16 millones de metros cúbicos de agua, con transferencias programadas hasta el 31 de enero de 2026.

De mantenerse condiciones adversas, los municipios dependientes del Río Bravo podrían enfrentar un escenario complejo durante 2026, tanto en términos de disponibilidad local como de compromisos internacionales. Por su parte, Estados Unidos sostiene que estas entregas brindarán certeza a los agricultores del sur de Texas, quienes también enfrentan una sequía prolongada.

