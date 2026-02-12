Tarjetas, hipotecas y fallecimiento: qué deudas se cancelan y cuáles no

GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasa con las cuentas bancarias cuando muere una persona? Foto: Cuartorscuro

La muerte de una persona conlleva un proceso, no sólo emocional para sus seres queridos, sino también trámites administrativos como las cuentas bancarias y hasta las deudas, las cuales, de acuerdo con información de la CONDUSEF y especialistas financieros, todo dependerá del tipo de crédito que haya tenido la persona en vida.

Tarjetas y créditos: cuándo el seguro paga la deuda

Algunas tarjetas de crédito incluyen un seguro que liquida el saldo pendiente cuando el titular fallece.

Puntos clave:

Solo cubre compras hechas antes del fallecimiento.

Si alguien usa la tarjeta después, ese gasto no queda protegido.

Es necesario revisar el contrato para confirmar la cobertura.

En el caso de los créditos hipotecarios, también suele existir un seguro que paga el saldo restante en caso de muerte por enfermedad o accidente.

Para que aplique:

El titular debe estar al corriente en pagos.

Si hay atraso, los beneficiarios deben regularizarlo.

En créditos conyugales (Infonavit o Fovissste), solo se cubre la parte del titular fallecido.

¿Cuándo sí se heredan las deudas?

Las deudas sí pueden reclamarse cuando:

No existe seguro ligado al crédito.

Hay bienes en la herencia.

El heredero es cónyuge, hijo, aval o albacea.

Sin embargo, aplica la regla de responsabilidad patrimonial limitada: las deudas se pagan solo con los bienes heredados, no con el dinero personal de los familiares.

Si no se liquidan:

Acreedores pueden demandar a la sucesión.

Pueden embargarse bienes heredados.

Las cuentas pueden quedar congeladas.

¿Qué hacer si eres heredero?

Para evitar problemas:

Verifica si existe testamento y quién es el albacea.

Haz un inventario de deudas y bienes.

Notifica a bancos para activar seguros.

No uses tarjetas o cuentas después del fallecimiento.

La ley establece que los herederos no deben pagar con su dinero propio, pero sí podrían perder parte de la herencia si existen adeudos pendientes.

