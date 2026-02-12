Minas, objetivo creciente del crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

La industria de la minería se ha convertido en un blanco atractivo para el crimen organizado debido a sus condiciones de operación, ubicación y flujo de dinero, explicó el periodista especializado en seguridad, Óscar Valderas, en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”.

Tras casos recientes de privaciones ilegales de mineros, el especialista señaló que una mina representa “la víctima perfecta” para las organizaciones criminales. “La mina es un negocio que no puedes mudar hacia otro lado”, explicó y subrayó que el yacimiento está fijo geográficamente y no puede reubicarse para escapar de la presión criminal.

Valderas también afirmó que los secuestros de mineros en grupo no suelen ser producto del azar. “No se trata de secuestros que dependen del azar”, dijo, sino de acciones dirigidas a golpear el capital humano especializado. Detalló que muchas de las víctimas son ingenieros, arquitectos y técnicos con conocimientos clave en etapas de exploración.

