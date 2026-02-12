Adultos mayores pueden tramitar su CURP biométrica en estos módulos 

GENERANDO AUDIO...

El proceso de implementación de laCURP Biométrica como nuevo documento de identificación oficial, ya está disponible para toda la población, incluyendo adultos mayores, a través de módulos específicos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo).

Este nuevo documento de identificación oficial incluye datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, y puede utilizarse como comprobante de identidad en los trámites oficiales.

Este trámite es gratuito y se realiza de forma presencial, sin embargo para iniciar el proceso debes sacar tu cita en línea.

Paso a paso para agendar tu cita en línea

Ingresar al portal oficial del RENAPO Seleccionar la opción “Citas Registro Biométrico” Validar tu correo electrónico Elegir fecha y hora disponibles Capturar tu información personal Aceptar los términos y condiciones Confirmar cita

¿Dónde se encuentran los módulos para tramitar el CURP?

Actualmente, las citas solo están disponibles en los Registros Civiles de los estados de Michoacán, Veracruz y Zacatecas, así como el módulo de atención del RENAPO en la Ciudad de México.

Se irán habilitando nuevos módulos de manera gradual por lo que se recomienda mantenerse al tanto de los canales oficiales.

¿Qué documentos debo presentar el día de mi cita?

Para realizar el trámite de la CURP biométrica, las personas deben presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (pasaporte, licencia, cédula profesional, cartilla militar o INE)

CURP tradicional validada ante Renapo

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Correo electrónico activo

Documento impreso de confirmación de cita

El día de la cita se debe acudir con los documentos requeridos y el comprobante impreso. El sistema establece llegar 10 minutos antes de la hora programada, con un margen adicional de 10 minutos de tolerancia.

