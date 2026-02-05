Sector minero exige aparición con vida de 10 trabajadores privados de la libertad en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Sector minero alza la voz por mineros privados de la libertad. Foto: Gettyimages

Organizaciones del sector minero nacional expresaron su preocupación a través de un comunicado emitido por la red social X, para denunciar la privación ilegal de la libertad de 10 ingenieros y trabajadores técnicos en el municipio de Concordia, Sinaloa. Exigieron su aparición con vida y pidieron garantías de seguridad en las regiones mineras del país.

En un pronunciamiento conjunto, el sector señaló advirtió que la violencia e inseguridad persistente en las zonas con actividad minera representan un riesgo permanente para trabajadores, comunidades y empresas.

Exigen aparición con vida de los trabajadores

Las organizaciones firmantes pidieron la localización con vida de:

José Ángel Hernández Vélez

Francisco Antonio Esparza Yáñez

José Manuel Castañeda Hernández

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Antonio de la O Valdez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Antonio Jiménez Nevárez

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Guillermo Vargas Valle

Miguel Tapia Rayón

Asimismo, manifestaron su solidaridad con las familias, colegas y comunidades de los trabajadores afectados, y subrayaron que toda persona dedicada a la minería merece condiciones de seguridad y dignidad para desempeñar su labor.

Inseguridad en regiones mineras

El sector minero sostuvo que el caso no es un hecho aislado, sino parte de un entorno de inseguridad que enfrentan diversas actividades productivas en regiones mineras. En ese sentido, reiteró que la minería formal, que aporta desarrollo económico y social a más de 696 comunidades del país, rechaza cualquier acusación de vínculos con la delincuencia organizada.

Por el contrario, afirmaron que la industria ha sido víctima directa de la violencia, al igual que trabajadores, habitantes de comunidades, periodistas y contratistas.

Llamado a fortalecer el Estado de derecho

Las organizaciones señalaron que mantienen una colaboración permanente con las autoridades y que han dado aviso oportuno de hechos delictivos que afectan sus operaciones. También reiteraron su disposición para colaborar en las investigaciones correspondientes.

Finalmente, el sector minero unido subrayó la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en las regiones mineras y advirtió que la violencia y la impunidad no deben normalizarse en ningún entorno productivo, al tiempo que enfatizó que la vida debe ser una prioridad ineludible.

