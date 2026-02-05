Morena defiende jornada laboral de 40 horas; oposición la tacha de farsa

GENERANDO AUDIO...

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, defendió la iniciativa para establecer la jornada laboral de 40 horas hacia 2030, al asegurar que la reforma beneficiará a más de 13 millones de trabajadores. En contraste, legisladores de oposición calificaron la propuesta como una “farsa” y advirtieron que no garantiza dos días de descanso obligatorio.

Durante actividades en el Senado, Mier afirmó que la propuesta representa un cambio de fondo en materia laboral. Señaló que la jornada no se ha modificado desde hace décadas y que el ajuste debe analizarse de forma integral.

Morena justifica reforma de 40 horas laborales a 2030

El senador Ignacio Mier sostuvo que la reforma de 40 horas laborales busca beneficiar directamente a trabajadores inscritos en el apartado A de la Constitución. Indicó que el alcance estimado es de 13.5 millones de personas con empleo formal.

“Desde 1974 no se tocaba esto, y hacerlo representa un gran avance”, declaró. Agregó que el objetivo es que el beneficio llegue de forma directa a quienes están registrados bajo ese régimen laboral.

La propuesta plantea que la reducción de la jornada se aplique de manera gradual hasta el año 2030.

Oposición rechaza 40 horas laborales y ve engaño

Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano dijo que su bancada votará en contra si el dictamen se mantiene sin cambios. Aseguró que la iniciativa no garantiza dos días de descanso obligatorio y la calificó como una forma de confundir a los trabajadores.

“Estamos a favor de dos días de descanso y de una jornada laboral de 8 horas”, expresó.

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que el proyecto también modifica el esquema de horas extras. Explicó que el tope de horas extra pagadas al doble pasaría de nueve a doce, lo que —dijo— puede generar desventajas para los empleados.

El debate de la reforma de 40 horas laborales continuará en comisiones y en el pleno del Senado en las próximas semanas.

