Aceves del Olmo dejará la dirigencia de la CTM tras 10 años en el cargo

Foto: Cuartoscuro

El secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, anunció que no buscará la reelección al frente de la Confederación de Trabajadores de México en el próximo congreso nacional. A través de un comunicado fechado el 4 de febrero de 2025 y difundido en sus redes, informó que concluirá su periodo hasta el 23 de febrero de 2026 y después dejará el cargo.

En la carta dirigida al Comité Nacional, el líder sindical explicó que la decisión responde a motivos de salud y personales. Señaló que se trata de una determinación tomada con “responsabilidad” y “convicción” por el bien de la organización.

Carlos Aceves del Olmo dejará la dirigencia de la CTM

En el mensaje, Carlos Aceves del Olmo indicó: “Deseo informar que concluiré íntegramente el periodo para el cual fui electo como Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México y que finaliza el 23 de febrero del 2026”.

También confirmó que no competirá por continuar en el cargo: “He tomado la decisión personal y responsable de no buscar la reelección en la Secretaría General”.

El dirigente agregó que su resolución obedece a “recomendaciones médicas y a la necesidad de dedicar mayor tiempo a mi familia”, y subrayó que el liderazgo de la CTM exige “una entrega total y permanente”.

Transición ordenada en la CTM rumbo al Congreso

En el documento, el líder cetemista pidió que el proceso interno se realice con orden institucional. Escribió: “Instruyo respetuosamente al Comité Nacional a conducir una transición ordenada, institucional y estatutaria”.

Aceves del Olmo recordó que ha encabezado la organización durante 10 años y afirmó: “Encabezar por 10 años a esta organización nunca ha sido para mí un cargo, sino el mayor honor de mi vida”.

Añadió que da este paso con “serenidad y dignidad”, pensando en la continuidad de la vida interna de la central obrera.

La CTM deberá renovar su dirigencia en el XVII Congreso Nacional Ordinario previsto para 2026, conforme a sus estatutos.

