Senado avala nulidad de elecciones por injerencia extranjera; reforma avanza a congresos estatales

GENERANDO AUDIO...

La Cámara de Senadores aprobó una reforma constitucional que permitirá anular elecciones cuando se acredite la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales. La minuta fue avalada por mayoría calificada y enviada a los congresos estatales para su análisis.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contará con una nueva causal de nulidad electoral relacionada con la injerencia extranjera. Legisladores de Morena defendieron la medida al asegurar que busca proteger la soberanía y la integridad de los procesos democráticos.

Injerencia extranjera será causal de nulidad electoral

Durante la discusión, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que la reforma busca atender casos en los que actores externos manipulen la deliberación pública, financien campañas paralelas, promuevan desinformación o alteren artificialmente las preferencias electorales. También sostuvo que la nueva disposición requerirá pruebas para su aplicación.

La modificación incorpora al artículo 41 de la Constitución la posibilidad de invalidar una elección cuando exista intervención extranjera con capacidad de influir en los resultados. Además, mientras se expide una ley reglamentaria, el régimen transitorio faculta al Instituto Nacional Electoral (INE) y al TEPJF para adecuar sus normas y garantizar el cumplimiento de esta nueva causal.

Oposición cuestiona reforma por posible interpretación

Senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano advirtieron que la redacción aprobada podría generar controversias sobre cómo se medirá la influencia extranjera en una elección.

La senadora priista María Alejandra Sandoval Camacho señaló que la medida podría provocar litigios y sospechas en procesos electorales competidos. Por su parte, Carolina Viggiano y Luis Donaldo Colosio Riojas afirmaron que la figura podría prestarse a interpretaciones políticas sobre resultados adversos.

Morena rechaza facultades discrecionales

El senador morenista Raúl Morón rechazó que la reforma otorgue facultades arbitrarias para anular elecciones y sostuvo que la aplicación de la norma corresponderá exclusivamente al TEPJF. También negó que la propuesta responda a temores electorales del oficialismo.

Además, tras siete horas de discusión, el Senado aprobó en lo general y particular la reforma constitucional para aplazar la elección de jueces y magistrados al año 2028.

La reforma reduce a dos el número de candidaturas por órgano jurisdiccional en disputa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá operar con dos secciones. Además se les extiende el mandato a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y podrán participar en la elección de 2028, para permanecer hasta el 2033 en el cargo.

La oposición acusó al oficialismo poner un parche a un modelo fallido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.