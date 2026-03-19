El Verde destapa a sus corcholatas para las encuestas de la coalición por las eleccione estatales de 2027

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En el Senado de la República, Manuel Velasco Coello reveló los perfiles que el Partido Verde Ecologista de México propondrá para que participen en el proceso de encuestas que habrán de definir las candidaturas de la coalición Morena, PT y PVEM en las elecciones estatales de 2027.

“Nosotros hemos dicho que se respeten los resultados de las encuestas, así como en el caso de Nayarit, la candidata que tiene la mayor popularidad en las encuestas es la senadora Jasmín Bugarín, así en cada uno de los estados vamos a presentar candidatos”

Manuel Velasco Coello / senador del PVEM

Los siguientes perfiles serán propuestos por el Verde:

San Luis Potosí: Ruth González (senadora)

(senadora) Nuevo León: Waldo Fernández (senador)

(senador) Querétaro: Ricardo Astudillo (diputado federal)

(diputado federal) Guerrero: Karen Castrejón (senadora)

(senadora) Zacatecas: Carlos Puente (senador)

(senador) Sinaloa: Ricardo Madrid (Diputado federal)

(Diputado federal) Nayarit: Jasmine Bugarín (senadora)

(senadora) Colima: Virgilio Mendoza (diputado federal)

(diputado federal) Baja California Sur: Manuel Cota (diputado federal)

(diputado federal) Baja California: Jorge Ramos (diputado local)

“Lo que nosotros hemos pedido es que se permita que nuestras candidatas y candidatos participen en la encuesta y que no vaya a pasar como lamentablemente pasó en Veracruz, donde en algunos municipios donde candidatos de nosotros participaron en la encuesta, ganaron la encuesta y luego ya no les permitieron encabezar la alianza”

Manuel Velasco Coello / senador del PVEM

El legislador anticipó que, en caso de que Morena no los apoye en casos como el de San Luis Potosí, podrían ir solos a la contienda.

“Lo deseable es ir en alianza, y nosotros desearíamos ir en alianza, imagínate nosotros vamos a apoyar en la mayoría de las gubernaturas a Morena, y en la única que nosotros encabezamos que no nos apoyen, entonces les hacemos un llamado para que nos apoyen”

Manuel Velasco Coello / senador del PVEM

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.