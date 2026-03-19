Segob y SEP llaman al diálogo con la CNTE

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SEGOB y SEP reiteran diálogo con la CNTE y magisterio. FOTO: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteraron su llamado al diálogo con la CNTE, al refrendar el compromiso del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de mantener una comunicación permanente con el magisterio nacional.

Las dependencias federales señalaron que este diálogo busca avanzar en la mejora de las condiciones laborales de maestras y maestros, así como fortalecer el sistema educativo en beneficio de estudiantes en todo el país.

SEGOB y SEP reiteran diálogo con la CNTE y magisterio

Ambas instituciones destacaron que existen objetivos comunes entre el Gobierno y el magisterio, como el fortalecimiento del sistema educativo, la garantía de condiciones más justas para el personal docente y la mejora de los entornos escolares para niñas, niños y adolescentes.

También indicaron que se trabaja de forma continua en la construcción de acuerdos que aporten al bienestar del magisterio y al fortalecimiento de la educación pública, considerada un eje clave para el desarrollo nacional.

En el posicionamiento, la SEGOB y la SEP subrayaron que los canales institucionales de comunicación permanecen abiertos, con la intención de mantener un diálogo respetuoso y constructivo con la CNTE.

Finalmente, reiteraron el respeto del Gobierno de México a la libre manifestación y a la movilización pacífica, como parte de este proceso de diálogo con el magisterio.

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