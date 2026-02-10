Sequía y calor elevan riesgo de incendios forestales; negligencia causa 95% de casos

GENERANDO AUDIO...

Temporada de incendios forestales 2026. Foto: Uno Tv

Autoridades federales advirtieron que la Temporada de Incendios Forestales 2026 estará fuertemente influenciada por condiciones climáticas adversas, como el déficit de lluvias previsto para marzo y abril, por lo que se reforzarán sanciones contra la negligencia humana, responsable de 95% de los incendios forestales en México.

Refuerzan estrategia nacional contra incendios forestales

Durante la Reunión Nacional de Protección Civil para el Inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2026, se informó que la estrategia se centrará en una regulación más estricta del uso del fuego en zonas rurales, especialmente en quemas agrícolas.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, subrayó que las quemas deberán contar con autorización previa, emitida por autoridades estatales o municipales, y advirtió que habrá sanciones en caso de incumplimiento.

Déficit de lluvias y sequía elevan el riesgo

Las autoridades alertaron que la falta de lluvias y una sequía acumulada de hasta cinco años han modificado el comportamiento del fuego, generando incendios más intensos y destructivos.

Aunque en 2025 se registraron menos incendios que en 2024, el daño a las hectáreas afectadas fue mayor debido a condiciones climáticas extremas, relacionadas con el calentamiento global.

Más de 300 incendios en lo que va de 2026

En los primeros meses de 2026, ya se contabilizan más de 300 incendios forestales en el país, lo que refuerza la necesidad de actuar con mayor rapidez y prevención.

De acuerdo con Protección Civil, en 2025 se cerró con 7,016 incendios, de los cuales 50% fueron controlados durante el primer día, reduciendo el impacto ambiental en zonas de alto riesgo.

Preparación anticipada y reconocimiento a combatientes

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, destacó que la prevención y la preparación anticipada son clave para proteger a la población y al patrimonio natural.

Como parte del evento, se realizó un reconocimiento a combatientes de incendios forestales de distintos estados, por su labor en la contención de siniestros en condiciones adversas.

Sanciones y permisos, eje del nuevo protocolo

Con la implementación de nuevos protocolos de permisos y sanciones, el Gobierno Federal busca reducir el impacto ambiental en un año donde el factor climático será determinante en el comportamiento de los incendios, especialmente en el norte y centro del país.

